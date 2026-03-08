டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் ஹோட்டல், விமான கட்டணங்கள்
கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில் அஹ்மதாபாத்தில் ஹோட்டல்கள் மற்றும் விமான கட்டணங்கள் உள்ளிட்டவை பன்மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.
Published : March 8, 2026 at 5:25 PM IST
அஹ்மதாபாத்: இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி அஹ்மபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் ஹோட்டல் மற்றும் விமான கட்டணங்கள் பன்மடங்கு உயர்ந்துள்ளன.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணியும், இரண்டாவது அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய இந்திய அணியும் இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் மாபெரும் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸுடன் இந்திய அணியும், முதல் உலகக் கோப்பை வெல்லும் முனைப்புடன் உள்ள நியூசிலாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களூம் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
ஹோட்டல் கட்டணம்
இந்த நிலையில் தான் ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில், ஹோட்டல்கள் மற்றும் விமான கட்டணங்கள் உள்ளிட்டவை பன்மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. வழக்கமாக ஹோட்டல்களில் ஒரு இரவுக்கு ரூ.2,000 முதல் ரூ.3,000 வரை மட்டுமே கட்டணமாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் அது பன்மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் ஒரு இரவு தங்க ரூ.40,000 வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருபக்கம் இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், மறுபக்கம் சில கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் விலையேற்றம் குறித்து எந்த கவலையும் இன்றி அறைகளை புக்கிங் செய்தும் வருகின்றன. இதுகுறித்து அங்குள்ள ஒரு ஹோட்டல் மேலாளர் ஹர்திக் பாண்டியா கூறுகையில், "பலர் தங்குவதற்கு ஐந்து மடங்கு அதிகமாக கூட பணம் தருகிறோம், எங்களுக்கு எப்படியாவது போட்டி டிக்கெட்டுகளையும் ஏற்பாடு செய்து தாருங்கள் என்று என்னிடம் கேட்கிறார்கள்" என தெரிவித்துள்ளது ரசிகர்களை வியப்படைய செய்துள்ளது.
விமான கட்டணம்
ஒருபக்கம் ஹோட்டல் கட்டணம் தான் இவ்வாறு உயர்ந்துள்ளது என்று பார்த்தால், மறுபக்கம் விமான கட்டணமும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக போட்டி முடிந்த மறுநாள் அகமதாபாத்திலிருந்து டெல்லி செல்ல வழக்கமான கட்டணம் ரூ.5,000 மாக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் அது ரூ.25,000 முதல் ரூ.30,000 வரை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் மாற்று வழிகளைத் தேடத் தொடங்கியுள்ளனர். சிலர் மும்பைக்கு ரயிலில் சென்று, அங்கிருந்து டெல்லிக்கு விமானம் மூலம் செல்வது பணத்தை சேமிக்க உதவும் என்று கருதுகின்றனர்.
ரசிகர்கள் ஆர்வம்
அதேசமயம் இப்போட்டியை காண ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் மைதானத்தை சூழத்தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக பெரும்பாலான ரசிகர்கள் டிக்கெட்டுகள் இல்லை என்றாலும், நெடுந்தூரம் பயணம் செய்து இங்கு வந்துள்ளனர். ஆனால் ஆன்லைனில் மட்டுமே டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுவதால், மைதானத்தின் கவுண்டர்களில் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படமாட்டாது என்ற செய்தி அவர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஏனெனில் இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னரே சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலானது, தனியார் அமைப்புடன் இணைந்து ஆன்லனில் மட்டுமே டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தது. இருப்பினும், ஏராளமான ரசிகர்கள், 'எப்படியாவது கடைசி நேரத்தில் ஒரு அதிசயம் நடக்காதா?' என்ற நம்பிக்கையில் மைதான வாசலில் காத்திருக்கின்றனர்.
மைதானம் மற்றும் நேரம்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையான இந்த போட்டி உலகின் மிகப்பெரும் மைதானங்களில் ஒன்றான நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த மைதாம சுமார் 1.42 லட்சம்பேடர் அமரக்கூடிய வைகையில் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இப்போட்டியானது இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், மக்களின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் விதமாக மாலை முதலே மைதானத்திற்கு அணுமதிக்கப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.