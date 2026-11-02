கில், ஸ்ரேயாஸ் தலைமையில் களமிறங்கும் இந்திய அணி; நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர் முழு விவரம்!
2027 உலகக் கோப்பைக்குப் பின் விராட் கோலி - ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் ஓய்வு பெறலாம் என்பதால், அவர்கள் நியூசிலாந்து மண்ணில் விளையாடும் கடைசி ஒருநாள் தொடராக இது இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 2, 2026 at 5:10 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் 3 போட்டிகளுக்கு ஷுப்மன் கில்லும், கடைசி 2 போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் இந்திய அணி கேப்டன்களாகச் செயல்படவுள்ளனர்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்திய அணி இந்த ஒருநாள் தொடரை இருவேறு கேப்டன்களின் கீழ் எதிர்கொள்ள உள்ளது. அதன்படி, தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளுக்கு நட்சத்திர இளம் வீரர் ஷுப்மன் கில் கேப்டனாகவும், கடைசி இரண்டு போட்டிகளுக்கு டி20 அணியின் கேப்டனான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
https://t.co/GSGja9FnP4— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
நியூசிலாந்தில் 'RO-KO' கூட்டணியின் கடைசி தொடர்?
2027ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குப் பிறகு ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறப்போவதாக விராட் கோலி ஏற்கனவே சிக்னல் கொடுத்துள்ளதால், ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி கூட்டணி நியூசிலாந்து மண்ணில் விளையாடும் கடைசி ஒருநாள் தொடர் இதுவாகவே இருக்கும் என கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் இத்தொடரில் ரோஹித் - விராட் ஆகியோரது ஆட்டத்தைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
ரோஹித் சர்மாவைப் பொறுத்தவரையில், நியூசிலாந்தில் இதுவரை 14 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள் உள்பட 437 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். மறுபக்கம் விராட் கோலி 13 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம், 4 அரைசதங்கள் என 596 ரன்களை விளாசியுள்ளார். இதனால் இந்த ஒருநாள் தொடரில் இருவரும் எவ்வளவு ரன்களை விளாசுவர் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 123 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 63 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து 52 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு போட்டி 'டை' ஆனதுடன், 7 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
போட்டி அட்டவணை
- முதல் ஒருநாள் போட்டி: நவம்பர் 4 (ஆக்லாந்து)
- 2-வது ஒருநாள் போட்டி: நவம்பர் 7 (வெல்லிங்டன்)
- 3-வது ஒருநாள் போட்டி: நவம்பர் 10 (ஹாமில்டன்)
- 4-வது ஒருநாள் போட்டி: நவம்பர் 13 (பே ஓவல்)
- 5-வது ஒருநாள் போட்டி: நவம்பர் 15 (பே ஓவல்)
இந்திய ஒருநாள் அணி
- முதல் 3 போட்டிகள்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், நமன் தீர், அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்னூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், இஷான் கிஷன், முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ், ஆகிப் நபி.
- கடைசி 2 போட்டிகள்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன், அக்சர் படேல், நமன் தீர், ஆகிப் நபி, குர்னூர் பிரார், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், அர்ஷ்தீப் சிங், குமார் குஷாக்ரா, முகமது சிராஜ், யாஷ் தாகூர், குல்தீப் யாதவ்.
Mitchell Santner to lead split squads as New Zealand recall trio for five-match ODI series against India 🙌 More ➡️ https://t.co/hXa3f73T3x https://t.co/kUpDh4Uj3K— ICC (@ICC) October 12, 2026
நியூசிலாந்து ஒருநாள் அணி
- முதல் 3 போட்டிகள்: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர், மாட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டாம் லாதம், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் செய்ஃபெர்ட், நாதன் ஸ்மித், வில் யங், பிளேயர் டிக்னர்.
- கடைசி 2 போட்டிகள்: மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், லோக்கி பெர்குசன், மிட்செல் ஹே, நிக் கெல்லி, டிம் செய்ஃபெர்ட், பிளேயர் டிக்னர், வில் யங்.
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நேரலை விவரம்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி காலை 7:30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இந்தப் போட்டிகளை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (Sony LIV) ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.