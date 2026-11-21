இந்தியா vs நியூசிலாந்து | கே.எல். ராகுல் சதம்; 98 ரன்களில் ஷுப்மன் கில் அவுட்; ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்திய அணி!
இந்த போட்டியில் சதம் அடிப்பார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 98 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது ஆட்டமிழந்து சதத்தைத் தவறவிட்டார்.
Published : November 21, 2026 at 11:27 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இந்திய அணி 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 486 ரன்கள் எடுத்து வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றுள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 175 ரன்களையும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களையும் எடுத்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வரும் இந்திய அணி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கே.எல். ராகுலின் அரைசதங்கள் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதையடுத்து இன்று தொடங்கிய மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை கே.எல். ராகுல் 52 ரன்களுடனும், தேவ்தத் படிக்கல் 16 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர்.
KL Rahul brings up his 1️⃣3️⃣th Test century with effortless poise! 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/DFjoY1c4En— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
இதில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட கே.எல். ராகுல் தனது 13ஆவது டெஸ்ட் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய தேவ்தத் படிக்கல்லும் அரைசதம் கடக்க, இருவரும் இணைந்து 165 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். அதன்பின் 80 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் தேவ்தத் படிக்கல் விக்கெட்டை இழக்க, மறுமுனையில் சிறப்பாக விளையாடிவந்த கே.எல். ராகுலும் 136 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அதன் பின் களமிறங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் ரிஷப் பந்த் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தியது. இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணிக்கு முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தனர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஷுப்மன் கில் 98 ரன்கள் எடுத்திருந்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
🔴 HEARTBREAKING MOMENT FOR SHUBHMAN GILL 💔 - Gill was batting on 98 and needed just 2 more runs to complete his century. - It was also the final over of Day 3. - Gill tried to reach his century but unfortunately got bowled out. 🥹 https://t.co/5YmG7pnj34— Sam (@cricsam02) November 21, 2026
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இதன் காரணமாக இந்திய அணி மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 486 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் ரிஷப் பந்த் 55 ரன்களுடனும், அன்ஷுல் கம்போஜ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் களத்தில் உள்ளனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி, நாதன் ஸ்மித் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டைக் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து 118 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இந்திய அணி நாளை நான்காம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடங்கவுள்ளது.