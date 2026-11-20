இந்தியா vs நியூசிலாந்து | ரோஹித் சாதனையைச் சமன் செய்த பிலிப்ஸ்; SENA நாடுகளில் வரலாறு படைத்த கே.எல். ராகுல்!
சேனா (SENA)நாடுகளில் தொடக்க வீரராக 50+ ரன்கள் அடித்த முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை கே.எல். ராகுல் படைத்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 3:29 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், கே.எல். ராகுல் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோரின் அரைசதங்களால் இந்திய அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்கள் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 175 ரன்களையும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களையும் எடுத்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வரும் இந்திய அணி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கே.எல். ராகுலின் அரைசதங்கள் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதில் ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, கே.எல். ராகுல் 52 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார். இதையடுத்து 209 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இந்திய அணி நாளை மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
கிளென் பிலிப்ஸ் சாதனை
இந்நிலையில் இப்போட்டியில் சில சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம் அரிய மைல்கல் ஒன்றை எட்டியுள்ளார். முன்னதாக, 2026ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதம் இந்தூரில் நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில் 106 ரன்களும், அக்டோபர் மாதம் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற டி20 போட்டியில் 49 பந்துகளில் 107 ரன்களும் விளாசியிருந்தார்.
இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் ஒரே ஆண்டில் ஒரே அணிக்கு எதிராக மூன்று வடிவங்களிலும் சதம் அடித்த உலகின் இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இலங்கைக்கு எதிராக மட்டுமே இச்சாதனையை நிகழ்த்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
A solid 100-run opening stand between vice-captain @klrahul and Yashasvi Jaiswal 👌👌 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/BAZVofM4ru— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
கோலியை முந்திய ஜெய்ஸ்வால்
அதேபோல் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் விராட் கோலியைப் பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார். முன்னதாக விராட் கோலி 79 இன்னிங்ஸ்களில் 2,617 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஜெய்ஸ்வால் 57 இன்னிங்ஸ்களில் 2,673 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார்.
தொடக்க ஜோடி சாதனை
மேலும் இப்போட்டியில் முதல் விக்கெட்டுக்கு கே.எல். ராகுல் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணைந்து 130 ரன்கள் சேர்த்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியத் தொடக்க ஜோடி எடுத்த இரண்டாவது அதிகபட்ச பார்ட்னர்ஷிப் என்ற பெருமையை இவர்கள் பெற்றுள்ளனர். மேலும், 21ஆம் நூற்றாண்டில் (2000ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு) நியூசிலாந்தில் 100 ரன்களுக்கு மேல் கூட்டணி அமைத்த முதல் இந்தியத் தொடக்க ஜோடி என்ற சாதனையையும் இவர்கள் படைத்துள்ளனர்.
𝗦outhafrica ✅ 𝗘ngland ✅ 𝗡ewzealand ✅* 𝗔ustralia ✅ KL Rahul ~1st Indian Opener to Score Test Half Century in all 𝗦𝗘𝗡𝗔 Countries #NZvIND https://t.co/njlSb1Aas1— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 20, 2026
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கே.எல். ராகுல் வரலாற்றுச் சாதனை
இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் கே.எல். ராகுல், இந்த இன்னிங்ஸில் ஆட்டமிழக்காமல் 52 ரன்கள் குவித்ததன் மூலம், தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நான்கு சேனா (SENA) நாடுகளிலும் தொடக்க ஆட்டக்காரராகக் களமிறங்கி 50-க்கும் மேற்பட்ட ரன்களைக் குவித்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.