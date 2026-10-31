இந்தியா vs நியூசிலாந்து 5-ஆவது டி20 | வெற்றியைத் தொடரும் முனைப்பில் இந்தியா; பதிலடி கொடுக்குமா நியூசிலாந்து?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 31, 2026 at 8:19 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது டி20 போட்டி நாளை (நவம்பர் 1) ஹாமில்டனில் உள்ள செடான் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கிறிஸ்ட்சர்ச் மற்றும் வெல்லிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது. அதேசமயம் ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற 4-ஆவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, தொடரில் தனது முதல் ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை ஹாமில்டனில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை 3-1 என வென்றுள்ள நிலையில், இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தனது ஆதிக்கத்துடன் தொடரை முடிக்க முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், முந்தைய போட்டியின் வெற்றி தந்த உத்வேகத்துடன் நியூசிலாந்து அணி இப்போட்டியிலும் வென்று தொடரை 3-2 என முடிக்கப் போராடும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
150 wickets for Arshdeep Singh in Men's T20Is 👏 #TeamIndia #NZvIND https://t.co/oTTi8UHUww— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங்கில் அசுர ஃபார்மில் உள்ளது. முந்தைய போட்டிகளில் மிரட்டிய டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோருடன் சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். இவர்களுடன் காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்துள்ள இஷான் கிஷனும் அணியில் இருப்பது கூடுதல் பலத்தைக் கொடுத்துள்ளது.
அதேசமயம் இந்திய அணி தொடரைக் கைப்பற்றிவிட்டதால், கடந்த போட்டியைப் போலவே இந்த கடைசி போட்டியிலும் இளம் வீரர்களுக்குக் கூடுதல் வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், கடந்த 4-ஆவது போட்டியில் ரன்களை வாரி வழங்கியது சற்று கவலையளித்தாலும், அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் மயங்க் யாதவ் ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி ஏற்கெனவே இந்த டி20 தொடரை இழந்துவிட்டாலும், கடந்த போட்டியில் பெற்ற அதிரடி வெற்றியின் மூலம் ஒயிட்வாஷ் ஆபத்திலிருந்து தப்பியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் கடந்த போட்டியில் அதிரடி சதம் விளாசிய கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் மற்றும் டேரில் மிட்செல் ஆகியோர் சிறப்பான ஃபார்மில் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Elite company 🔥 https://t.co/uoq8Tgh46g— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 31, 2026
அதேசமயம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், கடந்த போட்டியில் அசத்திய ஜேக்கப் டஃபி, ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன் உள்ளிட்டோர் மீது இப்போட்டியிலும் கூடுதல் பொறுப்பானது சுமத்தப்பட்டுள்ளது. அவர்களுடன் மிட்செல் சான்ட்னர், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் ஆகியோரும் சுழற்பந்து வீச்சில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவதால், இந்த போட்டியிலும் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று அசுர முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 3 போட்டிகள் முடிவின்றியும், ஒரு போட்டி டையிலும் முடிவடைந்தது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை மதியம் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
The series may be sealed, but the job isn't done yet! 😤 One last showdown stands between India and a 4-1 finish. Can the Men in Blue sign off in style? 🤔 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 5th T20I TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 31, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி/இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஷர் படேல், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜேக்கப் டஃபி, ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன், நாதன் ஸ்மித்.