இந்தியா vs நியூசிலாந்து: டாஸ் வென்றது நியூசிலாந்து; இந்திய அணியில் 2 முக்கிய மாற்றங்கள்!
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அக்ஸர் படேல், மயங்க் யாதவ் ஆகியோருக்கு பதிலாக புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்ரவர்த்திக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 1, 2026 at 12:14 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 5-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கிறிஸ்ட்சர்ச் மற்றும் வெல்லிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது. அதேசமயம், ஆக்லாந்தில் நடைபெற்ற 4-ஆவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, தொடரில் தனது முதல் ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5-ஆவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று ஹாமில்டனில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனில் பிளெர் டிக்னர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம், இந்திய அணியில் புவனேஷ்வர் குமார், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 Toss Update 🚨 New Zealand have won the toss and elected to field first in the 5️⃣th and final T20I. Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/0W27ZQpjsV— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை 3-1 என வென்றுள்ள நிலையில், இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தனது ஆதிக்கத்துடன் தொடரை முடிக்க முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், முந்தைய போட்டியின் வெற்றி தந்த உத்வேகத்துடன் நியூசிலாந்து அணி இப்போட்டியிலும் வென்று தொடரை 3-2 என முடிக்கப் போராடும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி.
நியூசிலாந்து அணி: டிம் செய்ஃபெர்ட், ஃபின் ஆலன், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், ஆடம் மில்னே, ஜேக்கப் டஃபி, பிளேயர் டிக்னர்.
Two changes for #TeamIndia in Hamilton. Bhuvneshwar Kumar and Varun Chakaravarthy are back in the Playing XI. Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #NZvIND https://t.co/Hv3DsD0bqp— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று அசுர முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
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நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.