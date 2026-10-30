இந்தியா vs நியூசிலாந்து 4-வது டி20: உத்தேச லெவன் மற்றும் நேரலை விவரங்கள்!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 30, 2026 at 9:01 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று (அக்டோபர் 30) ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கிறிஸ்ட்சர்ச் மற்றும் வெல்லிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது. குறிப்பாக, கடந்த அக்டோபர் 27 அன்று நடைபெற்ற 3-வது போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி சதத்தின் உதவியோடு இந்தியா 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை ஏற்கனவே 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி உள்ளது.
இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி இன்று ஆக்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், தொடரை இழந்துள்ள நியூசிலாந்து அணி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யப் போராடும். இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், இந்தப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
https://t.co/SYWw7754rX— BCCI (@BCCI) October 29, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங்கில் அசுர ஃபார்மில் உள்ளது. கடந்த போட்டியில் மிரட்டிய டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோருடன் சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் காயத்தில் இருந்து மீண்டு இஷான் கிஷனும் இணைந்துள்ளது கூடுதல் பலத்தைக் கொடுத்துள்ளது.
அதேசமயம் இந்திய அணி தொடரைக் கைப்பற்றிவிட்டதால், இளம் வீரர்களுக்கு கூடுதல் வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், இந்திய அணி முந்தைய போட்டிகளில் ரன்களை வாரி வழங்கியது சற்று கவலையளித்தாலும், அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் மயங்க் யாதவ் ஆகியோர் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி ஏற்கெனவே இந்த டி20 தொடரை இழந்துவிட்டதால், எஞ்சிய போட்டிகளில் வென்று ஒயிட்வாஷ் தவிர்க்க அந்த அணி போராடும். அணியின் பேட்டிங்கில் கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் டேரில் மிட்செல் ஆகியோர் சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கும் நிலையில், டிம் செய்ஃபெர்ட், ஃபின் ஆலன் உள்ளிட்டோர் சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
Almost 40,000 fans are set to descend on Eden Park this Friday night! 🙌 More | https://t.co/3RUgrEnVz7 https://t.co/KUg8i8ES6U— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 27, 2026
அதேசமயம் அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் மேட் ஹென்றி மற்றும் லோக்கி பெர்குசன் ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகி இருப்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி உள்ளிட்டோர் மீது கூடுதல் பொறுப்பானது சுமத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று அசுர முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. 3 போட்டிகள் முடிவின்றியும், ஒரு போட்டி டையிலும் முடிவடைந்தது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
𝟑-𝟎 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐚 𝐰𝐨𝐮𝐧𝐝. 𝟑-𝟎 𝐢𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐙𝐞𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐬 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠. ⚔️🦁 When the Kiwis swept the series in our backyard, it left a scar that wouldn't heal. The payback demanded something utterly unforgiving. 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 29, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி/இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஷர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கோல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), மேத்யூ ஃபிஷர்/ஜேக்கப் டஃபி, ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன், நாதன் ஸ்மித்.