கேஎல் ராகுல் அபார சதம் - நியூசிலாந்துக்கு 285 ரன்கள் இலக்கு

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வீரர் கேஎல் ராகுல் சதம் விளாசி அசத்தியுள்ளார்.

கேஎல் ராகுல் அபார சதம்
கேஎல் ராகுல் அபார சதம் (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 5:10 PM IST

ராஜ்கோட்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 285 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராஜ்கோட்டில் உள்ள நிரஞ்சன் ஷா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும், நியூசிலாந்து அணியில் அறிமுக வீரர் ஜேடன் லெனாக்ஸ் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் - ரோஹித் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா 4 பவுண்டரிகளுடன் 24 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய விராட் கோலி நிதானமாக விளையாடிய நிலையில், மறுபக்கம் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தனது அரைசத்தை பதிவு செய்தார்.

அதன்பின் 9 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 56 ரன்களை சேர்த்திருந்த ஷுப்மன் கில் தனது விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 8 ரன்களுக்கும், விராட் கோலி 23 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேஎல் ராகுல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், சீரான வேகத்தில் அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

இதில் கேஎல் ராகுல் தனது அரைசத்தை பூர்த்தி செய்தார். மறுபக்கம் நிதானமாக விளையாடி வந்த ரவீந்திர ஜடேஜா 27 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நிதீஷ் குமார் ரெட்டி அதிரடியாக விளையாடும் முயற்சியில் 20 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேஎல் ராகுல் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 8ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.

மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேஎல் ராகுல் 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 112 ரன்களைச் சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 284 ரன்களைச் சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் 3 விக்கெட்டுகளையும், கைல் ஜேமிசன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பிளேயிங் லெவன்:

நியூசிலாந்து: டெவன் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், வில் யங், டேரில் மிட்செல், க்ளென் பிலிப்ஸ், மிட்செல் ஹே, மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்(கேப்டன்), ஜகரி ஃபோல்க்ஸ், ஜெய்டன் லெனாக்ஸ், கைல் ஜேமிசன், கிறிஸ்டியன் கிளார்க்

இந்தியா: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மான் கில்(கேப்டன்), விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா

