இந்தியா vs நியூசிலாந்து முதல் ஒருநாள் போட்டி| டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார் ஷுப்மன் கில்!
இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகிப் நபி, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் குர்னூர் பிரார் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 7:34 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி தற்சமயம், 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் மழை காரணமாக போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வு 10 நிமிடங்கள் தாமதமானதை அடுத்து, இந்திய நேரப்படி போட்டி 7.40 மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகிப் நபி, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் குர்னூர் பிரார் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜிற்கு இந்த போட்டியில் இடம் கிடைக்கவில்லை.
#TeamIndia Captain @ShubmanGill wins the toss and elects to bowl in the 1st ODI. A look at our Playing XI for the game. Live - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND https://t.co/WfTOan6EiP— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணியில் டெவான் கான்வே இப்போட்டியில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, அவருக்கு பதிலாக டிம் செய்ஃபெர்ட் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு நியூசிலாந்து அணியும் 4 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. உலகின் முன்னணி அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளதால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், அக்ஸர் படேல், கே.எல். ராகுல், நமன் திர், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகிப் நபி, குர்னூர் பிரார், அர்ஷ்தீப் சிங்.
நியூசிலாந்து அணி: டிம் செய்ஃபெர்ட், வில் யங், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், டேரில் மிட்செல், டாம் லாதம், கிளென் பிலிப்ஸ், மிட்செல் சாண்ட்னர்(கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி, பிளேயர் டிக்னர்
Your first ODI XI of the summer! 🫡 A toss win for Shubman Gill and India elect to bowl first in the 1st ODI at Eden Park. Start of play delayed slightly to 3:10pm due to light rain around Auckland. https://t.co/S8aVBKsSsi— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2026
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 123 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 63 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து 52 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு போட்டி 'டை' ஆனதுடன், 7 போட்டிகளில் முடிவு ஏதும் எட்டப்படவில்லை.
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நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் (Sony Sports Network) மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (SonyLIV) ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.