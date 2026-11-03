இந்தியா vs நியூசிலாந்து முதல் ஒருநாள் போட்டி: காயம் காரணமாக டெவான் கான்வே விலகல்!
டெவான் கான்வேவுக்குப் பதிலாக டிம் செய்ஃபெர்ட் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார் என்று அணியின் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 10:43 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி நாளை தொடங்கவுள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர பேட்டர் டெவான் கான்வே கன்கஷன் (மூளையதிர்ச்சி) காரணமாக இப்போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை (நவம்பர் 4) முதல் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், தொடருக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணியைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரர்கள் அடுத்தடுத்து காயத்தைச் சந்தித்து தொடரிலிருந்து வெளியேறுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது.
ஏனெனில், நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் மார்க் சாப்மேன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் காயம் காரணமாக இந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளனர். அந்த வரிசையில் தற்போது நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் டெவான் கான்வேயும் இணைந்துள்ளது நியூசிலாந்து அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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ஒருநாள் தொடருக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, பந்தை கேட்ச் பிடிக்கும் போது டெவான் கான்வே மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேட் ஹென்றி ஆகிய இருவரும் எதிர்பாராதவிதமாக ஒருவரோடு ஒருவர் பலமாக மோதிக்கொண்டனர். இந்த விபத்தைத் தொடர்ந்து இரு வீரர்களுக்கும் மைதானத்திலேயே மருத்துவக் குழுவினர் முதலுதவி அளித்து, பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டனர்.
பரிசோதனையின் முடிவில் டெவான் கான்வேவுக்கு கன்கஷன் காயம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இதனையடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து அவர் விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "பயிற்சியின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக டெவான் கான்வே அவசரச் சிகிச்சைப்பிரிவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு கன்கஷன் ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அவர் விளையாட மாட்டார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- Devon Conway ruled out of 1st ODI - Rachin Ravindra ruled out of ODI series - Mark Chapman ruled out of ODI series - Zak Foulkes ruled out of ODI series - Will O'Rourke ruled out of ODI series - Ben Seats ruled out of ODI series - Matt Henry is in doubt for first ODI NEW ZEALAND IN BIG TROUBLE vs INDIA 🤯❌— Johns. (@CricCrazyJohns) November 3, 2026
இதையடுத்து டெவான் கான்வேவுக்குப் பதிலாக டிம் செய்ஃபெர்ட் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார் என்று அணியின் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்துப் பேசிய அவர், "எங்கள் அணியின் மாற்று பேட்டராக செய்ஃபெர்ட் உள்ளார். எனவே, டெவான் கான்வே விளையாட முடியாத பட்சத்தில் அவருக்குப் பதிலாக டிம் செய்ஃபெர்ட் நேரடியாகக் களமிறங்குவார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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இதன் மூலம் நாளைய போட்டியில் டிம் செய்ஃபெர்ட் விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது. ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி 94 ரன்களை விளாசிய அவர், தற்சமயம் ஒருநாள் போட்டிகளிலும் தனது அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடர்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.