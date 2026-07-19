இந்தியா vs இங்கிலாந்து: பென் டக்கெட் அபார சதம்; இந்தியாவிற்கு 388 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது இங்கிலாந்து!
இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட் சதம் விளாசி அசத்தியுள்ளார்.
Published : July 19, 2026 at 7:39 PM IST
லண்டன்: இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில், டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்த இங்கிலாந்து அணி, அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 388 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி இன்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. லண்டனில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஜோஸ் பட்லர் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார்.
இன்றைய போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் ஆடும் லெவனில் சாகிப் மஹ்மூதிற்குப் பதிலாக ஜோஷ் டங் சேர்க்கப்பட்டார். மறுபக்கம் இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. அதேசமயம் அர்ஷ்தீப் சிங், கே.எல். ராகுல் ஆகியோருடன், பிரின்ஸ் யாதவும் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர். இதையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு பென் டக்கெட் - ஜேக்கப் பெத்தெல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
Nailed to the boundary!— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2026
A superb hundred for Ben Duckett at Lord's 💯
🤝 @IGcom pic.twitter.com/NwS3IH5tMJ
இருவரும் ஆரம்பம் முதலே பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 192 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அடித்தளமிட்டனர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜேக்கப் பெத்தெல் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 91 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதேசமயம் மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடி வந்த பென் டக்கெட் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 4ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அவருடன் இணைந்த ஜோ ரூட்டும் வழக்கம் போல் ரன் குவிப்பில் ஈடுபட இங்கிலாந்தின் ஸ்கோரும் 300 ரன்களை கடந்தது. அதன்பின் 18 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உள்பட 141 ரன்களைக் குவித்திருந்த பென் டக்கெட் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதற்கிடையில் ஜோ ரூட்டும் தனது அரைசதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். இந்த தொடரில் அவர் அடிக்கும் மூன்றாவது அரைசதம் இதுவாகும். அதேசமயம் அடுத்து வந்த கேப்டன் ஹாரி புரூக் 14 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இறுதியில் ஜோடி சேர்ந்த ஜோ ரூட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.
Joe Root reaches 𝑨𝑵𝑶𝑻𝑯𝑬𝑹 ODI half-century 🤯— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2026
🤝 @IGcom pic.twitter.com/a4G4KmkxKP
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இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 9 பவுண்டரிகளுடன் 74 ரன்களையும், ஜோஸ் பட்லர் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 388 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் பிரசித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.