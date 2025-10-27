IND vs AUS T20 series: போட்டி நேரம், நேரடி ஒளிபரப்பு, தொடர் அட்டவணை தகவல்கள்!
இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது.
Published : October 27, 2025 at 11:31 AM IST
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது முடிவடைந்துள்ளது. தொடரின் முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி தொடங்கும் நிலையில், தொடரின் கடைசி போட்டி நவம்பர் 8 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
இதில், ஏற்கனவே ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ள இந்திய அணியானது, எப்படியாவது டி20 தொடரை வெல்ல வேண்டும் என்ற ஆவலில் உள்ளது. இதற்காக, சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலியா சென்று பயிற்சியைத் தொடங்கிவிட்டது. மேலும் இந்திய அணி தற்போது டி20 வடிவத்தில் அற்புதமாக செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு இந்தியா இதுவரை 5 டி20 தொடர்களில் விளையாடிய நிலையில் அனைத்தையும் வென்றுள்ளது.
மேலும் சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆசியக் கோப்பையிலும் இந்தியா அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளதால், இந்த தொடரையும் வெல்லும் முனைப்பில் களமிறங்கவுள்ளது. அதேசமயம், ஒருநாள் தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடன் களமிறங்கும் ஆஸ்திரேலிய அணி, டி20 தொடரையும் வெல்ல முயற்சிக்கும் என்பதால் இத்தொடரின் மீதான ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் எகிறியுள்ளது. இந்த நிலையில் இத்தொடர் குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவின் மூலம் பார்க்கலாம்.
போட்டி நேரம்
ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா இடையிலான டி20 தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1:45 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் போட்டிகளின் டாஸானது 1.15 மணிக்கு நடைபெறும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரடி ஒளிபரப்பு
இந்த டி20 தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க்கில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும். மேலும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் OTT தளத்திலும் ரசிகர்கள் இந்த தொடரை நேரடியாக கண்டுகளிக்கலாம்.
அணி விவரங்கள்
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மான் கில் , திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷதீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர்.
ஆஸ்திரேலியா டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சீன் அபோட், சேவியர் பார்ட்லெட், மஹ்லி பியர்ட்மேன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ குஹ்னெமன், மிட்செல் ஓவன், ஜோஷ் பிலிப், மேத்யூ ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஆடம் ஜாம்பா.
ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா டி20 தொடர் அட்டவணை
- முதல் டி20- அக்டோபர் 29, கான்பெர்ரா
- இரண்டாவது டி20 - அக்டோபர் 31 , மெல்போர்ன்
- மூன்றாவது டி20- நவம்பர் 02 , ஹோபார்ட்
- நான்காவது டி20- நவம்பர் 06 , கோல்ட் கோஸ்ட்
- ஐந்தாவது டி20- நவம்பர் 8 , பிரிஸ்பேன்