'உலகக் கோப்பை கூட்டணியே தொடர வேண்டும்' | சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவு குரல் கொடுத்த அஜிங்கியா ரஹானே!
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நாளை (செப்.14) நடைபெறவுள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 5:22 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பதிலாக, அனுபவமிக்க சஞ்சு சாம்சனுக்கு இந்திய அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் அஜிங்கியா ரஹானே பரிந்துரைத்துள்ளார்.
இந்திய அணி நாளை (செப்டம்பர் 13) முதல் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜப்பானில் நடைபெறவிருக்கும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் பங்கேற்கவுள்ளது. இதனையடுத்து இத்தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய அணியில் மீண்டும் சஞ்சு சாம்சன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதற்கு சஞ்சு சாம்சன் மிக முக்கியப் பங்காற்றியதுடன், அந்தத் தொடரில் 'தொடர் நாயகன்' விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார். ஆனால் அதன்பின் அவர் விளையாடிய அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து தொடரில் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறியதன் காரணமாக அணியில் இருந்து தற்காலிகமாக ஓரங்கட்டப்பட்டார்.
Ajinkya Rahane 🗣️:— Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) September 11, 2026
"I feel the top three should be the same that played in the World Cup. Sanju Samson, Abhishek Sharma and Ishan Kishan all three had done well for us. I want Sanju to get another chance. Vaibhav Suryavanshi will get his opportunities & his time will come". pic.twitter.com/6bW3MsJs5a
தற்போது ஆஃப்கானிஸ்தான் தொடருக்காக சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அவர் அணியில் இணைந்துள்ளதால், ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் யார் தொடக்க வீரர்களாகக் களமிறங்குவார்கள் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. ஏனெனில், சஞ்சு சாம்சனுடன் இணைந்து அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் அனுபவம் வாய்ந்த சஞ்சு சாம்சனை விளையாட வைப்பதா அல்லது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பதா என்ற குழப்பத்தில் இந்திய அணி நிர்வாகம் உள்ளது. இந்நிலையில், ஆஃப்கானிஸ்தான் டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் முதல் மூன்று பேட்டிங் வரிசையில் சஞ்சு சாம்சனை மீண்டும் விளையாட வைக்க வேண்டும் என முன்னாள் வீரர் அஜிங்கியா ரஹானே தெரிவித்துள்ளார்
இது குறித்து யூடியூப் பக்கத்தில் பேசிய அஜிங்கியா ரஹானே, "இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வென்றபோது விளையாடிய அதே டாப்-3 பேட்டிங் வரிசையை தற்போதும் தொடர வேண்டும். சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகிய மூவரும் தான் இந்தியாவின் டாப்-3 வரிசையில் களமிறங்க வேண்டும். வைபவ் சூர்யவன்ஷி சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு இப்போதுதான் வந்துள்ளார். அவருக்கு இன்னும் நீண்ட காலம் இருக்கிறது.
📍 New Delhi #TeamIndia all locked in ahead of the #AFGvIND T20I series 💪 pic.twitter.com/Z2Pre3rB9X— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
எனவே, தற்போதைக்கு அவர் மீது எவ்வித அழுத்தத்தையும் திணிக்கக் கூடாது. அவர் தனது இயல்பான ஆட்டத்தை விளையாட பிளேயிங் லெவனில் காத்திருக்கலாம். இந்த நேரத்தில் உலகக் கோப்பையில் மேட்ச் வின்னராக நிரூபித்த சஞ்சு சாம்சனுக்குத் தான் தொடக்க வீரராக கூடுதல் வாய்ப்புகளை வழங்கி ஆதரவளிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நாளை (செப்.14) நடைபெறவுள்ள நிலையில், அஜிங்கியா ரஹானேவின் இந்த ஆலோசனையை இந்திய அணி நிர்வாகம் ஏற்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.