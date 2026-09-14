அபிஷேக் சர்மா சிக்ஸர் மழை; பந்துவீச்சில் மிரட்டிய அர்ஷ்தீப் சிங் : ஆப்கானிஸ்தானை பந்தாடியது இந்தியா!
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய வீரர் அபிஷேக் சர்மா 22 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்ததுடன், 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களை குவித்தார்.
Published : September 14, 2026 at 7:48 AM IST
டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி தொடரை நடத்தும் சொந்த அணியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. அந்த அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரர் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் ரன் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் 11 ரன்களிலும், செதிகுல்லா அடல் 13 ரன்களிலும், குல்பதீன் நைப் 2 ரன்களிலும், தார்விஷ் ரசூலி 2 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இதனால் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 43 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அனுபவ வீரர்களான அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் மற்றும் முகமது நபி இணை, அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தியது. சிறப்பாக விளையாடிய அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து 6ஆவது விக்கெட்டுக்கு 83 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர்.
Innings Break in New Delhi!— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
A disciplined and collective bowling performance from #TeamIndia 👏
Over to the batters to chase this down 👊
Scorecard ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#AFGvIND pic.twitter.com/QNV57EzF3C
அதன்பின் முகமது நபி 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் பெரிய அளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறினர். மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்கள் சேர்த்து சிறப்பான ஃபினிஷிங் கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 156 ரன்கள் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, சஞ்சு சாம்சன் - அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் அதிரடியாக தொடங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 10 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்த இஷான் கிஷனும் அதிரடியாக விளையாட, அணியின் ஸ்கோர் மளமளவென உயர்ந்தது. இதில் சிக்ஸர் மழை பொழிந்த அபிஷேக் சர்மா, வெறும் 22 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார்.
மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இஷான் கிஷன் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 42 ரன்கள் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அதிரடி ஆட்டத்தை நீட்டித்த அபிஷேக் சர்மா 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 82 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 8 ரன்களுடனும், திலக் வர்மா 3 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர்.
8️⃣2️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) September 13, 2026
3️⃣2️⃣ Balls
7️⃣ Fours & 7️⃣ Sixes
2️⃣5️⃣6️⃣.2️⃣5️⃣ Strike Rate
Abhishek Sharma storm in New Delhi 🌪️
Updates ▶️ https://t.co/Wacwj3tM4l#TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/vOG1SSMp6w
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இதன் மூலம் இந்திய அணி 13.4 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட அபிஷேக் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.