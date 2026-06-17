ஆப்கானுக்கு எதிரான 2வது ஒருநாள் போட்டி: அறிமுக வீரருடன் களம் காணும் இந்தியா
ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டானது ஒருநாள் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அறிமுக வீரர் பிரின்ஸ் யாதவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 17, 2026 at 1:21 PM IST
லக்னோ: இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி, இன்று லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் பிரின்ஸ் யாதவ் அறிமுக வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
🚨 Toss 🚨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Afghanistan have won the toss and elected to bowl in the 2⃣nd ODI.
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SytPh2cKsV
மறுபக்கம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்திய அணி ஏற்கனவே முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைச் சமன் செய்யக் கடுமையாகப் போராடும் என்பதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 5 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 4 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டபடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Here's how #TeamIndia lines up for the 2️⃣nd #INDvAFG ODI 📝— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ebEzTRX2zE
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பிளேயிங் லெவன்
ஆஃப்கானிஸ்தான் பிளேயிங் லெவன்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் சத்ரான், செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி, தர்வீஷ் ரசூலி, ரஷித் கான், நங்கேயாலியா கரோட்டி, ஏ.எம்.கசன்ஃபர், முகமது சலீம் சஃபி, பிலால் சமி.
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், குர்னூர் பிரார், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.