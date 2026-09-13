ஆப்கானிஸ்தான் vs இந்தியா | வெற்றி யாருக்கு? அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இன்று பலப்பரீட்சை!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 9 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : September 13, 2026 at 3:10 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டி, இன்று (செப்டம்பர் 13) டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடர், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி தொடரை நடத்தும் சொந்த அணியாக (Host) அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி இன்று நடைபெறுவதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் களம் காணும் இந்திய அணி, இளமையும் அனுபவமும் கலந்த ஒரு வலுவான கலவையாகக் காட்சி அளிக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, ஜிம்பாப்வே தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டிருந்த நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அணிக்குக் கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதுதவிர, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரும் அபாரமான ஃபார்மில் இருப்பது அணியின் பேட்டிங் துறையை மேலும் வலிமையாக்கியுள்ளது.
Run. Collect. Hit. Repeat 🎯— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
🎥 Dive into a fun fielding drill with #TeamIndia Fielding Coach, Subhadeep Ghosh 💪#AFGvIND pic.twitter.com/Oani1FKKcW
மறுபக்கம், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு சர்வதேச டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ளதால், இத்தொடரில் அவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இவர்களுடன் அர்ஷ்தீப் சிங், அக்சர் படேல் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோரின் பந்துவீச்சும் எதிரணிக்குக் கடும் சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, சொந்த மண்ணின் சாதகமான சூழலைப் பயன்படுத்தி, இந்தத் தொடரை வெற்றியோடு தொடங்க இந்திய அணி தீவிரமாக உள்ளது.
ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி
மறுபுறம், இப்ராகிம் ஜத்ரான் தலைமையிலான ஆப்கானிஸ்தான் அணி, டி20 கிரிக்கெட்டில் எந்தவொரு வலுவான அணிக்கும் அதிர்ச்சித் தோல்வியைக் கொடுக்கும் வல்லமை படைத்தது. இந்த அணியின் மிகப்பெரிய பலமே ரஷீத் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான் மற்றும் நூர் அகமது ஆகியோரைக் கொண்ட உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சுக் கூட்டணிதான். டெல்லி மைதானத்தின் சுழலுக்குச் சாதகமான சூழலைத் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள அவர்கள் திட்டமிடுவார்கள்.
THE WAIT IS ALMOST OVER! 🔥— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 13, 2026
Two nations. 🤝
Two quality teams. 🤜🤛
One electrifying series. ⚡
Let the series begin! 🔥#AfghanAtalan | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/VWq9kbN6DM
பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரை, அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் மற்றும் அனுபவமிக்க முகமது நபி ஆகியோர் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர். இவர்களுடன் ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி மற்றும் நவீன்-உல்-ஹக் ஆகியோரது வேகப்பந்து வீச்சும் இந்திய பேட்டர்களுக்குக் கடும் சவாலாக இருக்கும். இதனால் ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் இந்தத் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கக் கடுமையான முனைப்பு காட்டும் என்பதால், இன்றைய போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 9 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக் காத்திருக்கும் நிலையில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒரு போட்டி மட்டும் முடிவேதும் எட்டப்படாமல் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, தங்களது தொலைக்காட்சிகளில் டிடி பாரதி (DD Bharti) சேனலில் நேரலையில் இலவசமாகக் கண்டு களிக்கலாம். அதேவேளையில், இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை ஃபான்கோட் செயலி பெற்றுள்ளது. எனவே, டிஜிட்டல் தளங்களில் போட்டியைப் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஃபான்கோட் செயலி அல்லது அதன் இணையதளத்தில் குறிப்பிட்ட சந்தாத் தொகையைச் செலுத்தி நேரலையில் பார்க்கலாம்.
Indian Captain Shreyas Iyer and Afghanistan Skipper Ibrahim Zadran pose together with the trophy! 🏆📸— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 13, 2026
The Friendship Cup T20 Series begins Sunday at 7 PM IST.
Watch the 1st T20I on DD Bharati (DD Free Dish) #INDvAFG #TeamIndia @BCCI @ICC @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/gwRHLMCQQZ
இதையும் படிக்கவும்
உத்தேச லெவன்
இந்தியா உத்தேச லெவன்: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா / வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல், வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
ஆஃப்கானிஸ்தான் உத்தேச லவன்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், செதிகுல்லா அடல், இப்ராஹிம் ஜத்ரான் (கேப்டன்), தர்விஷ் ரசூலி, அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், முகமது நபி, ரஷீத் கான், முஜீப் உர் ரஹ்மான், நூர் அகமத், ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, நவீன்-உல்-ஹக்.