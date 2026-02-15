இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: இன்றைய ஆட்டத்திலும் நோ ஹேண்ட்ஷேக்?
பஹல்காம் தாக்குதலை கண்டிக்கும் வகையில் இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : February 15, 2026 at 5:03 PM IST
கொழும்பு: இன்றைய போட்டியிலும் இந்திய வீரர்கள், பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மாட்டார்கள் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ரசிகர்கள் பெரிதும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டிக்கான இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவார்களா? என்ற என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஏனெனில் கடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரின் போது பஹல்காம் தாக்குதலை கண்டிக்கும் வகையில் இந்திய அணி வீரர்கள் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதை தவிர்த்திருந்தனர். இது அப்போது பெரும் பேசுபொருளாக மாறி இருந்தது.
மேலும் அந்த சர்ச்சையானது லீக் சுற்று தொடங்கி, இறுதிப் போட்டி வரையிலும் நீடித்திருந்தது. இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஐசிசியிடம் முறையிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேற்கொண்டு சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஆலோசனை கூட்டத்திலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் வீரர்கள் கைகுலுக்குவது குறித்து நிபந்தனைகளை முன்வைத்தது. ஆனால் அதற்கு ஐசிசி அது தங்கள் எல்லைக்குள் இல்லை என்று நிராகரித்திருந்தது.
இந்த நிலையில் தான் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்குவதில்லை என்ற தனது கொள்கையை தொடர வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் இந்த போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவிடம் இதுகுறித்து நேரடியாகக் கேட்டபோது, அவர் இதுகுறித்து நேரடியாக எந்தவொரு பதிலையும் கொடுக்கவில்லை.
மாறாக அவர், "நாளை என்ன நடக்கும் என்பதை இப்போதே சொல்ல முடியாது. இன்னும் 24 மணிநேரம் காத்திருங்கள், மைதானத்தில் நீங்களே பார்ப்பீர்கள்" என்று பதிலளித்தார். மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகாவிடம் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பி போது, "கிரிக்கெட் எப்போதும் விளையாட கூடிய விதத்தில் விளையாடப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்திய வீரர்கள் என்ன முடிவு எடுப்பார்கள் என்பது அவர்களின் விருப்பம்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இதையும் படிங்க
பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் மத்தியில் நடபெறும் இந்த போட்டியில், டாஸ் நிகழ்வின் போது இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணி கேப்டன்கள் கைகுலுக்குவார்களா? இல்லையா? என்பது குறித்த விவாதங்களும் தற்போதிலிருந்தே அதிகரிக்க தொடங்கி வருகின்றன. ஒருவேளை இந்திய வீரர்கள் தங்களின் நிலைப்பாட்டில் தொடரும் பட்சத்தில் அது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை உருவாக்கக்கூடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.