யு19 ஆசிய கோப்பை 2026 | இந்திய அணியில் சேவாக், டிராவிட் மகன்களுக்கு வாய்ப்பு!
இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்களான வீரேந்தர் சேவாகின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் அன்வய் டிராவிட் ஆகிய இருவருக்கும் இந்திய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 3:33 PM IST
ஹைதராபாத்: ஓமனில் நடைபெறவுள்ள ஏசிசி ஆடவர் யு19 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆடவர் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், இம்முறை ஓமன் நாட்டின் மஸ்கட் நகரில் நவம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆசிய கண்டத்தைச் சேர்ந்த இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட 8 முன்னணி அணிகள் சாம்பியன் பட்டத்திற்காக பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், நேபாளம் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன. அதேசமயம் குரூப் பி பிரிவில் வங்கதேசம், இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் மலேசியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் இந்திய யு19 அணி நவம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் போட்டியில் நேபாள அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
𝟕 𝐬𝐥𝐞𝐞𝐩𝐬 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐀𝐬𝐢𝐚’𝐬 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐔𝟏𝟗𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩 👀 #ACC https://t.co/GuKE8ko0pY— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 29, 2026
அதேசமயம் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நவம்பர் 8ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின் நவம்பர் 10ஆம் தேதி நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்திய யு19 அணி, ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்நிலையில் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய யு19 அணியை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, யு19 ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக லக்ஷ்யா ராய்ச்சந்தானி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் யஷ்பர்தன் சிங் சௌஹான் துணை கேப்டனாக செயல்படவுள்ளார். இதுதவிர, இந்த அணியில் முன்னாள் இந்திய ஜாம்பவான்களின் வாரிசுகளான ஆர்யவீர் சேவாக் மற்றும் விக்கெட் கீப்பராக அன்வய் டிராவிட் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக, சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த வினு மான்கட் உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடரில் ஆர்யவீர் மற்றும் அன்வய் இருவரும் தங்களது மாநில அணிகளுக்காக பல அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். இதன் காரணமாக, இந்தத் தொடரிலும் இவர்களது அதிரடி ஆட்டத்தைப் பார்ப்பதற்கும் ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
🚨 News 🚨 India U19 squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced. More Details 🔽 https://t.co/RPWuCiVGBQ— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
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இந்திய யு19 அணி: லக்ஷ்யா ராய்ச்சந்தானி (கேப்டன்), ஆர்யவீர் சேவாக், வி.கே. வினீத், யஷ்பர்தன் சிங் சௌஹான் (துணை கேப்டன்), குஷாக்ரா ஓஜா, அர்ஜுன் ராஜ்புத், மணல் சௌஹான், அன்வய் டிராவிட், ரஜத் பாகேல், வி. யஷ்வீர், ஆர்யன் சவ்சானி, மோஹித் உல்வா, காவ்யா படேல், ஷவின் வினோத், இஷான் சூட்.