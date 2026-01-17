யு19 உலகக் கோப்பை 2026: இந்தியா vs வங்கதேச அணிகள் இன்று மோதல் - வெற்றி யாருக்கு?
அண்டர்19 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்திய யு19 அணியை எதிர்த்து வங்கதேச யு19 அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
Published : January 17, 2026 at 11:17 AM IST
ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்திய அணி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் இந்திய யு19 அணியை எதிர்த்து வங்கதேச யு19 அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி புலவாயோவில் உள்ள குயீன்ஸ் போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து வங்கதேச வீரர் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஐபிஎல் தொடரை வங்கதேசத்தில் ஒளிபரப்ப தடை, வங்கதேச அணி இந்தியாவில் வந்து விளையாட மறுப்பு என பல்வேறு சார்ச்சைகள் தொடர்ந்து வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தான் தற்சமயம் இந்தியா மற்றும் வங்கதேச அணிகள் இந்த அண்டர்19 உலகக் கோப்பை போட்டியில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதன் காரணமாக இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் இருநாட்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் ஏற்கெனவே தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கி இருக்கும் இந்திய அணி, இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று அசத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
இந்திய யு19 அணி
ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இந்திய யு19 அணி உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் லீப் போட்டியிலேயே அமெரிக்க அணியை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆயுஷ் மாத்ரே, விஹான் மல்ஹோத்ரா போன்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினாலும், அபிக்யான் உண்டு தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் பந்துவீச்சில் ஹெனில் படேல், முதல் ஆட்டத்திலேயே 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். அதனால் இன்றைய போட்டியிலும் அவர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவருடன் தீபேஷ் தேவேந்திரன், அம்ரிஷ், கிலான் படேல், கனிஷ்க் சௌகான் உள்ளிட்டோரும் இப்பதால், நிச்சயம் எதிரணிக்கு அது பெரும் தலைவலியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வங்கதேச யு19 அணி
முஹம்மது அஜீசுல் ஹக்கீம் தமீம் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கும் வங்கதேச அணி, தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த இந்திய அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இதனால் அவர்கள் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்க வலுவான போட்டியை கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேற்கொண்டு அந்த அணி சமீக காலங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளதால், இப்போட்டியிலும் நிச்சயம் வெற்றிக்காக போராடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச அரங்கில் இந்தியா மற்றும் வங்கதேச யு19 அணிகள் இதுவரை 28 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்தியா 21 போட்டிகளில் வென்றுள்ளது, வங்கதேசம் 6 போட்டிகளில் மட்டுமே வென்றுள்ளது, மேலும் ஒரு போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
அதேசமயம் உலகக் கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் இரு அணிகளும் 7 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. அதில் இந்திய அணி 5 முறை வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் வங்கதேச அணி 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.
நேரலை
ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட் நிறுவனம் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. இதில் தொலைக்காட்சி ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் இந்த தொடரை நேரலையில் காண முடியும். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்புவோர் ஜியோஹாட்ஸ்டாரில் இந்த போட்டிகளை நேரலையில் காணலாம்.
அணிகள்
இந்திய யு19 அணி: ஆயுஷ் மத்ரே(கேப்டன்), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, வேதாந்த் திரிவேதி, விஹான் மல்ஹோத்ரா, அபிக்யான் குண்டு, கனிஷ்க் சௌஹான், ஹர்வன்ஷ் பங்கலியா, ஆர்.எஸ்.ஆம்ப்ரிஷ், ஹெனில் படேல், தீபேஷ் தேவேந்திரன், கிலன் படேல், கிஷன் குமார் சிங், ஆரோன் ஜார்ஜ், உத்தவ் மோகன், முகமது எனான்
வங்கதேச யு19 அணி: ஜவாத் அப்ரார், முகமது ரிஃபாத் பெக், முகமது அஜிசுல் ஹக்கிம் தமீம்(கேப்டன்), கலாம் சித்திகி அலீன், முகமது ரிசான் ஹொசன், முகமது ஃபரித் ஹசன் பைசல், இக்பால் ஹொசைன் எமன், ஷேக் பாவேஸ் ஜிபோன், முகமது சமியுன் பாசிர் ரதுல், அல் ஃபஹத், சாத் இஸ்லாம் ரஸின், ஷாதின் இஸ்லாம், முகமது அப்துல்லா, ஷஹ்ரியா அல்-அமீன், ஷஹ்ரியார் அகமது.