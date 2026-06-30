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இந்தியா vs இங்கிலாந்து டி20 தொடர்: போட்டி அட்டவணை முதல் அணி விவரங்கள் வரை முழுத் தொகுப்பு!

அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை இழந்துள்ள இந்திய அணி, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்த டி20 தொடரில் தங்களது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்துமா? என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 30, 2026 at 8:53 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மற்றும் இந்தியா அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி, நாளை (ஜூலை 1) செஸ்டர்-லே-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இந்திய அணி 0-2 என்ற கணக்கில் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவியது. இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதல்முறையாக அயர்லாந்து அணியிடம் இருதரப்பு டி20 தொடரை இழந்து இந்திய அணி ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனையடுத்து, தற்சமயம் இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டி20 போட்டி, நாளை (ஜூலை 1) செஸ்டர்-லே-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டித் தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.

அதிலும் குறிப்பாக, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் முதல்முறையாகக் களமிறங்கிய இந்திய அணி, தான் எதிர்கொண்ட முதல் தொடரையே இழந்திருப்பது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. அதன் காரணமாக, இந்த இங்கிலாந்து தொடரில் இந்திய அணி மீது கூடுதல் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, முதலாவது டி20 போட்டியிலேயே இந்திய அணி வெற்றி பெற்று, மீண்டும் தங்களது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தும் முனைப்புடன் இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது.

மைதானங்கள்

இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து டி20 போட்டிகளும் வெவ்வேறு மைதானங்களில் நடைபெற உள்ளன. தொடரின் முதல் போட்டி செஸ்டர்-லே-ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ரிவர்சைடு மைதானத்திலும், இரண்டாவது போட்டி மான்செஸ்டரில் உள்ள ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்திலும் நடைபெறும். மீதமுள்ள மூன்று போட்டிகள் நாட்டிங்ஹாமில் உள்ள ட்ரெண்ட் பிரிட்ஜ், பிரிஸ்டலில் உள்ள கவுண்டி கிரவுண்ட் மற்றும் சவுத்தாம்ப்டனில் உள்ள ரோஸ் பௌவுல் ஆகிய மைதானங்களில் நடைபெறவுள்ளன.

போட்டி அட்டவணை

  • முதல் டி20 -ஜூலை 1, ரிவர்சைடு மைதானம், செஸ்டர்-லே-ஸ்ட்ரீட் (இரவு 10:00 மணி)
  • 2வது டி20 - ஜூலை 4, ஓல்ட் டிராஃபோர்ட், மான்செஸ்டர் (இரவு 7:00 மணி)
  • 3வது டி20 - ஜூலை 7, டிரெண்ட் பிரிட்ஜ், நாட்டிங்ஹாம் (இரவு 10:00 மணி)
  • 4வது டி20 - ஜூலை 9, கவுண்டி மைதானம், பிரிஸ்டல் (இரவு 10:00 மணி)
  • 5வது டி20 - ஜூலை 11, தி ரோஸ் பௌல், சவுத்தாம்ப்டன் (இரவு 7:00 மணி)

நேரலை தகவல்கள்

இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டிகள் இரவு 7.00 மற்றும் 10.00 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இதில் 7.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கும், 10.00 மணிக்குத் தொடங்கும் போட்டிகளுக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 9.30 மணிக்கும் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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அணி விவரம்

இந்திய அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ரவி பிஷ்னோய், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, சஞ்சு சாம்சன், அக்சர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, இஷான் கிஷன், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷ்தீப் சிங், சிவம் துபே, பிரின்ஸ் யாதவ், வைபவ் சூர்யவன்ஷி.

இங்கிலாந்து அணி:ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், சாம் கர்ரன், லியாம் டாசன், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், அடில் ரஷித், பில் சால்ட், ஜோஷ் டங், லூக் வூட்.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
INDIA TOUR OF ENGLAND 2026
VAIBHAV SOORYAVANSHI
இங்கிலாந்து VS இந்தியா
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