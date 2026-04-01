ETV Bharat / sports

இங்கிலாந்து பயணத்தை தொடர்ந்து ஜிம்பாப்வேயுடன் மோதும் இந்தியா

ஜிம்பாப்வே மற்றும் இந்திய அணிகள் பங்கேற்கும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஜிம்பாப்வே vs இந்தியா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 8:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து தொடரை முடித்த கையோடு ஜிம்பாப்வேவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இதனையடுத்து இந்திய அணி வீரர்கள் தற்சமயம் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

இந்த சுற்றுப்பயணம் ஜூன் மாதம் தொடங்கும் நிலையில், அதனை முடித்த கையோடு இந்திய அணி வீரர்கள் ஜிம்பாப்வேவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளன. அந்த வகையில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் இந்திய அணி பங்கேற்கும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, ஜிம்பாப்வே - இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டியானது ஜூலை 23-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது போட்டி ஜூலை 25-ஆம் தேதியும், மூன்றாவது போட்டி ஜூலை 26-ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி மாலை 4:30 மணிக்கு நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இரு அணிகளும் கடைசியாக 2026 ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பையின் சூப்பர் 8 சுற்றில் மோதின. சென்னையில் நடைபெற்ற அந்த போட்டியில் இந்தியா 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. முன்னதாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜிம்பாப்வேவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 4-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில் தற்சமயம் மீண்டும் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஏனெனில், இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்பதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

TAGGED:

INDIA TO TOUR ZIMBABWE
INDIAN CRICKET TEAM
ZIM VS IND T20 SERIES
ஜிம்பாப்வே VS இந்தியா
ZIM VS IND

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.