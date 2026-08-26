கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி | பிரேசில் போட்டிக்கு முன்பாக பனாமாவுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியா!
இந்தியா - பனாமா அணிகளுக்கும் இடையிலான நட்பு ரீதியிலான போட்டி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 9:38 AM IST
ஹைதராபாத்: வட அமெரிக்க கண்டத்தின் முன்னணி அணிகளில் ஒன்றான பனாமாவுக்கு எதிராக, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நட்பு ரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில் இந்திய ஆடவர் சீனியர் அணி விளையாடவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு அடுத்தடுத்து உலகத்தரம் வாய்ந்த சர்வதேச போட்டிகளை விருந்தாக்க அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் (ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப்) தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, இந்திய ஆடவர் சீனியர் அணி எதிர்வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி, ஐந்து முறை உலகச் சாம்பியனான பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணியுடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த விறுவிறுப்பான போட்டி கொல்கத்தாவில் உள்ள புகழ்பெற்ற சால்ட்லேக் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக, இப்போட்டிக்கு அடுத்தபடியாக அக்டோபர் 6ஆம் தேதி, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த கேப் வெர்டே (Cape Verde) அணியுடன் இந்தியா நட்பு ரீதியில் விளையாடப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன.
🇮🇳 vs 🇵🇦— Indian Football (@IndianFootball) August 25, 2026
A first-ever meeting between India and Panama. 🌟
The Indian men's national team will host the World No. 44 side in an international friendly on September 26. The venue will be confirmed at a later date. 🏟️#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/KqWwHM9LaK
ஆனால், தற்போதைய புதிய நிலவரங்களின்படி கேப் வெர்டே உடனான பேச்சுவார்த்தையில் சில சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளதால், அதற்குப் பதிலாக வட அமெரிக்க கண்டத்தின் முன்னணி அணிகளில் ஒன்றான பனாமாவுக்கு எதிராக இந்திய சீனியர் கால்பந்து அணி நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாடும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி, ரசிகர்களை இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அதன்படி, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும், இப்போட்டி நடைபெறும் குறிப்பிட்ட நகரம் மற்றும் மைதானம் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் ஏ.ஐ.எஃப்.எஃப் தெரிவித்துள்ளது.
ஃபிஃபா உலகத் தரவரிசையில் பனாமா அணி தற்போது 44ஆவது இடத்தில் உள்ள ஒரு வலுவான அணியாகும். மேலும், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் தகுதி பெற்று விளையாடிய பனாமா அணி, குரூப் சுற்றுடன் வெளியேறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
!Bienvenidos a la India! 🇮🇳🤝🇵🇦 https://t.co/cNVhEHjFft— Indian Football (@IndianFootball) August 25, 2026
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ஃபிஃபா தரவரிசையில் முன்னிலையில் இருக்கும் பனாமா மற்றும் பிரேசில் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த அணிகளை, இந்திய அணி தனது சொந்த மண்ணில் எதிர்கொள்ளவிருப்பது உள்நாட்டு கால்பந்து வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாகவும், அதன் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு மாபெரும் மைல்கல்லாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.