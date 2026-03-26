2026-27 இந்திய அணி உள்நாட்டில் விளையாடும் கிரிக்கெட் தொடர்கள் அட்டவணையை வெளியிட்டது பிசிசிஐ

2026-27 சீசனில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளன.

Published : March 26, 2026 at 5:40 PM IST

ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் 2026-27-ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச உள்நாட்டு சீசனுக்கான போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று முடிந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இதனை தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் தொடங்க இருக்கும் நிலையில், அதற்காக இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். ஐபிஎல் தொடரை தொடர்ந்து, இந்திய அணி வரவிருக்கும் ஜூன் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையிலும் பல்வேறு நாடுகளுடன் கிரிக்கெட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

இந்த நிலையில் தான் இந்திய அணியின் 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களின் போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளன. இந்த அணிகளுடன் இந்திய அணி எப்போது, எங்கு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடும் என்பதை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வரவிருக்கும் உள்நாட்டு சீசன் மிகவும் விறுவிறுப்பான மற்றும் பரபரப்பான ஒன்றாக இருக்கும். 17 நகரங்களில் மொத்தம் 22 சர்வதேச போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டை நேரில் காணும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்தவகையில் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருடன் இந்த சீசன் தொடங்கும்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர் (செப்டம்பர்)
இந்த சீசன் செப்டம்பர் 27, 2026 அன்று வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான தொடருடன் தொடங்குகிறது. இத்தொடரில் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதன்படி ஒருநாள் போட்டிகள் திருவனந்தபுரம், கவுகாத்தி, சண்டிகர் ஆகிய இடங்களிலும், டி20 போட்டிகள் லக்னோ, ராஞ்சி, இந்தூர், ஹைதராபாத், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களிலும் நடைபெறவுள்ளன.

இந்தியா- இலங்கை (டிசம்பர்)
இந்தாண்டு இறுதியில் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இலங்கை அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் ஒருநாள் போட்டிகள் டெல்லி, பெங்களூரு, அஹ்மதாபாத் நகரங்களிலும், டி20 போட்டிகள் ராஜ்கோட், கட்டாக், புனே ஆகிய நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளன.

இந்தியா-ஜிம்பாப்வே (டிசம்பர்)
அதனைத் தொடர்ந்து ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இந்திய அணி 3 போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த போட்டிகள் கொல்கத்தா, ஹைதராபாத், மும்பை நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளன.

பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பை (ஜனவரி-பிப்ரவரி)
அதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரானது ஜனவரி 21ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. மொத்தம் 5 போட்டிகளை கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரானது நாக்பூர், சென்னை, கவுகாத்தி, ராஞ்சி மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்களில் நடைபெற உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக சென்னையில் நீண்ட நாள்களுக்கு பிறகு இந்திய அணி டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

