முதல்முறையாக இந்திய மண்ணில் கால்பதிக்க காத்திருக்கும் ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணி

இந்தியா-ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடரானது அக்டோபர் 16 தொடங்கி 20ஆம் தேதி வரையிலும், ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 23 தொடங்கி 28ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 2:34 PM IST

ஹைதராபாத்: மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஜிம்பாப்வே அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.

சமீபத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வந்த இந்திய மகளிர் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறிய இந்தியா 4-1 என்ற கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியைத் தழுவி தொடரையும் இழந்தது. இதனையடுத்து அடுத்ததாக இங்கிலாந்து செல்லும் இந்திய அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறும் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரையும் இந்திய அணி எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்திய மகளிர் அணி விளையாடும் அடுத்த தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இந்திய மகளிர் அணி சொந்த மண்ணில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.

இதன் மூலம் மகளிர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஜிம்பாப்வே அணியானது முதல் முறையாக இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. அந்தவகையில் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் ராய்ப்பூரிலும், மூன்று போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் தொடர் பரோடாவிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் டி20 தொடரானது அக்டோபர் 16 தொடங்கி 20ஆம் தேதி வரையிலும், ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 23 தொடங்கி 28ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு உலகக் கோப்பை தொடரை முடித்த கையோடு, இந்திய மகளிர் அணி இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள இருப்பதால், பல உள்ளூர் அறிமுக வீராங்கனைகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியா-ஜிம்பாப்வே மகளிர் போட்டி அட்டவணை

முதல் டி20: அக்டோபர் 16, 2026, ராய்ப்பூர்

இரண்டாவது வது டி20: அக்டோபர் 18, 2026

மூன்றாவடு டி20: அக்டோபர் 20, 2026

முதல் ஒருநாள் போட்டி: அக்டோபர் 23, 2026, பரோடா

இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: அக்டோபர் 25, 2026

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி: அக்டோபர் 28, 2026

