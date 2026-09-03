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6 நாடுகள், 1 கோப்பை : டி20 வடிவில் மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை நடத்தும் இந்தியா!

முதலாவது ஐசிசி மகளிர் சாம்பி​யன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள், மும்பையில் உள்ள கிரிக்கெட் கிளப் ஆஃப் இந்தியா (CCI) மற்றும் வதோதராவில் உள்ள வதோதரா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன.

சாம்பியன்ஸ் கோப்பை
சாம்பியன்ஸ் கோப்பை (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 9:27 AM IST

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ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகெங்கும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தும் மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ளது. சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடர், வரும் 2027 பிப்ரவரி 14 முதல் பிப்ரவரி 28 வரை மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட உள்ளது.

முன்னதாக, இந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரை இலங்கையில் நடத்தவே ஐசிசி திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தில் தொடரும் நிர்வாகச் சீர்திருத்தக் குளறுபடிகள் மற்றும் அரசு தலையீடு தொடர்பான சவால்கள் காரணமாக, அந்த வாய்ப்பு தற்போது இந்தியாவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள உலகத்தரம் வாய்ந்த மைதானங்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவைக் கருத்தில் கொண்டு ஐசிசி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

ஆடவர் பிரிவில் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர் ஒருநாள் (50 ஓவர்) போட்டியாக நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரானது ரசிகர்களை மேலும் ஈர்க்கும் வகையில் டி20 வடிவத்தில் நடைபெறவுள்ளது. சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் அதிகாரப்பூர்வ டி20 தரவரிசையின் அடிப்படையில், உலகின் மிகச்சிறந்த 6 முன்னணி அணிகள் மட்டுமே இத்தொடரில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளன.

அதன்படி, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகள் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொடரில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இத்தொடரில் முழுமையாக 'ரவுண்ட்-ராபின்' (Round-robin) போட்டி முறை பின்பற்றப்படவுள்ளது. இதன்படி, தொடரில் பங்கேற்கும் 6 அணிகளும் லீக் சுற்றில் மற்ற அனைத்து அணிகளுடனும் தலா ஒரு முறை கட்டாயமாக மோத வேண்டும்.

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லீக் சுற்றுகளின் முடிவில், புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும். சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் இந்தத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் இந்திய மகளிர் அணி தீவிரமாகத் தயாராகி வருகிறது. இந்த அறிவிப்பு இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும், எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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WOMENS CHAMPIONS TROPHY 2027
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CHAMPIONS TROPHY 2027
மகளிர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை
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