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முன்னாள் உலக சாம்பியன் பிரேசிலை எதிர்கொள்ளும் இந்தியா; கால்பந்து ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்!

ஐந்து முறை உலகக் கோப்பை சாம்பியனான பிரேசில் கால்பந்து அணி முதல் முறையாக இந்திய மண்ணில் விளையாடவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

பிரேசில் கால்பந்து அணி
பிரேசில் கால்பந்து அணி (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 1:13 PM IST

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கொல்கத்தா: பிரேசில் தேசிய கால்பந்து அணி அக்டோபர் 3ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் உள்ள சால்ட் லேக் மைதானத்தில் இந்தியாவுடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் விளையாட உள்ளது.

உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், அண்மையில் பிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கோலாகலமாக நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஐந்து முறை உலகக் கோப்பையை வென்ற பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணி, இந்திய மண்ணில் இந்திய அணிக்கு எதிராக சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளது.

பிரேசில் தேசிய ஆடவர் அணி இந்திய மண்ணில் சர்வதேச போட்டி ஒன்றில் விளையாட இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்தியா மற்றும் பிரேசில் அணிகள் மோதும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டி, வரும் அக்டோபர் 3ஆம் தேதி கொல்கத்தாவின் புகழ்பெற்ற சால்ட் லேக் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கனவே 1977ஆம் ஆண்டு பிரேசில் ஜாம்பவான் பெலே மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டில் அர்ஜென்டின ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர்களை வரவேற்றுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கொல்கத்தா நகரம், தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை பிரேசில் அணியை வரவேற்க முழு வீச்சில் தயாராகி வருகிறது.

தற்போதைய உலகத் தரவரிசையில் பிரேசில் அணி 5ஆவது இடத்திலும், இந்திய அணி 138ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. இதனால், பலம் வாய்ந்த பிரேசில் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணியின் ஆட்டம் மற்றும் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இப்போட்டியில் பிரேசில் அணியின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான மார்கினோஸ், காசெமிரோ, வினிசியஸ் ஜூனியர் மற்றும் மேதியூஸ் குன்ஹா போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர்கள் களம் காண உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், சமீபத்தில் நிறைவடைந்த பிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குப் பிறகு, பிரேசில் கால்பந்து ஜாம்பவான் நெய்மர் ஜூனியர் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து தனது அதிகாரப்பூர்வ ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். இதன் காரணமாக, அவர் இப்போட்டியில் பங்கேற்க மாட்டார் என்ற செய்தி, அவரை நேரில் காணக் காத்திருந்த இந்திய ரசிகர்களுக்கு சற்று ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டி குறித்து அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் (AIFF) துணைச் செயலாளர் சத்யநாராயணன் கூறுகையில், "பிரேசில் போன்ற ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த அணி இந்தியாவில் விளையாடுவது நமது கால்பந்து வரலாற்றின் மிக முக்கிய மைல்கல்லாகும். இது இந்திய வீரர்களுக்கு உலகளாவிய அனுபவத்தைத் தருவதோடு, நமது நாட்டின் கால்பந்து வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல உதவும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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அவரைத் தொடர்ந்து, தேசிய அணிகளின் இயக்குனர் சுப்ரதா பால் கூறுகையில், "எங்கள் தேசிய அணி வீரர்களைப் பொறுத்தவரை, இது வெறும் மற்றொரு போட்டி மட்டுமல்ல. கால்பந்து வரலாற்றிலேயே மிகச்சிறந்த நாடுகளில் ஒன்றான பிரேசிலுக்கு எதிராகத் தங்களைச் சோதித்துக்கொள்ளக் கிடைக்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பு இது. இத்தகைய அனுபவங்கள் வீரர்களின் வளர்ச்சிக்குச் சவாலாக அமைவதுடன், அவர்களைப் பெரிய கனவுகளைக் காணத் தூண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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INDIA VS BRAZIL
INDIA VS BRAZIL FOOTBALL MATCH 2026
SALT LAKE STADIUM
இந்தியா VS பிரேசில்
INDIAN FOOTBALL TEAM

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