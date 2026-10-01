ஆசிய விளையாட்டு 2026 கிரிக்கெட் | இறுதிப் போட்டியில் மோதும் இந்தியா vs பாகிஸ்தான்!
அக்டோபர் 3-ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் தங்கப் பதக்கத்திற்காக நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளன.
Published : October 1, 2026 at 12:42 PM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஆசிய விளையாட்டு அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 124 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவருக்கான டி20 கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இதையடுத்து நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
நிஷின் நகரில் உள்ள கோரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணிக்குத் தொடக்கமே ஏமாற்றமாக அமைந்தது. அணியின் அதிரடித் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து தலா 7 ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து அதிர்ச்சியளித்தனர்.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
Ishan Kishan's brilliant knock guides #TeamIndia to 1️⃣6️⃣9️⃣/7 🙌
Over to our bowlers in the semi-final 🎯
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/WV6rBkz03l
அவர்களைத் தொடர்ந்து களம் புகுந்த இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 38 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் வந்த கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், அக்ஸர் படேல், திலக் வர்மா, ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றினர். ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் மளமளவெனச் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் இஷான் கிஷன் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த இஷான் கிஷன் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 4 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்களைக் குவித்து சிறப்பான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 169 ரன்களைச் சேர்த்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் தரிந்து ரத்நாயகே மற்றும் சஹான் அராச்சிகே ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.
தொடர்ந்து 170 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கிப் பதிலடி கொடுக்கக் களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்குத் தொடக்கமே பலத்த அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. அணியின் தொடக்க வீரர் ஸ்நெத் ஜெயவர்தனே, தான் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய லசித் க்ரூஸ்புலே, சொஹான் டி லிவெரா உள்ளிட்டோரும் ரன்கள் ஏதுமின்றி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றினர்.
Need a strong start? Trust Jasprit Bumrah to deliver 🫡— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
What an opening over that was! 👌
Updates ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#TeamIndia | #AsianGames | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/tWkamyIfhI
அடுத்தடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் நுவநிந்து ஃபெர்னாண்டோ 15 ரன்களுக்கும், கேப்டன் சஹான் அராச்சிகே 9 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களும் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் இலங்கை அணி 9.5 ஓவர்களில் 45 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அக்ஸர் படேல், அபிஷேக் சர்மா தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
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இதன் மூலம் இந்திய அணி 124 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, வரும் அக்டோபர் 3-ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தங்கப் பதக்கத்திற்காக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.