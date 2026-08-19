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உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் | இலங்கையை பந்தாடிய இந்தியா; புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேற்றம்!

இலங்கை அணிக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில், 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, இத்தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 4:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை அணிக்கு எதிரான அபார வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC 2025-2027) தொடருக்கான புள்ளிப் பட்டியலில் 53.33 புள்ளி சதவீதத்துடன் 5ஆம் இடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது.

இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி, கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி, முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துக் களமிறங்கியது.

அதன்படி, முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, டாப் ஆர்டர் வீரர்களின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 462 ரன்களைக் குவித்தது. பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, இந்தியாவின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இதனால், அந்த அணி 284 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது.

அதன் பின்பு, 178 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணி, இலங்கை அணிக்கு 372 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. பின்னர், இந்த இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியில் மீண்டும் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் சொதப்பியதால், அந்த அணி 206 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தியதுடன், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சிக்கான புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்திய அணி ஐந்தாவது இடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது. அதேசமயம், இந்திய அணியின் புள்ளி சதவீதம் 53.33 ஆக உயர்ந்துள்ளது. புதுப்பிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் பட்டியலின்படி, ஆஸ்திரேலிய அணி 77.78 புள்ளி சதவீதத்துடன் முதலிடத்திலும், தென்னாப்பிரிக்கா 75.00 சதவீதத்துடன் இரண்டாம் இடத்திலும் நீடிக்கின்றன.

அதனைத் தொடர்ந்து, நியூசிலாந்து அணி 72.22 புள்ளி சதவீதத்துடன் மூன்றாம் இடத்திலும், வங்கதேச அணி 66.67 புள்ளி சதவீதத்துடன் நான்காம் இடத்திலும் உள்ளன. இந்திய அணிக்கு அடுத்தபடியாக இலங்கை அணி 33.33 சதவீதத்துடன் ஆறாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான் மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆகிய அணிகள் முறையே கடைசி மூன்று இடங்களில் நீடிக்கின்றன.

ஐசிசி விதிகளின்படி, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் விளையாட, அணிகள் புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்க வேண்டும். தற்போதைய நிலையில் இந்திய அணி 5-ஆவது இடத்தில் இருந்தாலும், வரவிருக்கும் போட்டிகளில் தொடர்ந்து வெற்றி பெறும்பட்சத்தில் முதல் இரண்டு இடங்களுக்குள் எளிதாக முன்னேற முடியும். எனவே, லண்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறும் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற இந்த வெற்றி இந்திய அணிக்கு ஒரு முக்கிய அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது.

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இந்தத் தொடரின் இரண்டாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டி, வரும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்புவில் உள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றுவதோடு, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலிலும் டாப் 3 இடங்களுக்குள் முன்னேறும் முனைப்பில் இந்திய அணி தீவிரமாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

WORLD TEST CHAMPIONSHIP
INDIA VS SRI LANKA
இந்தியா VS இலங்கை
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்
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