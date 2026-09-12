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ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 | ஹாட்ரிக் கோல் அடித்த சுப்ரியா; இறுதிப்போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடரில் நாளை நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த சீன அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 3:53 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடரின் முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில், இந்திய அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென்கொரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

சீனாவில் நடைபெற்று வரும் ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் நடப்பு சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி தென்கொரிய மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே இந்திய மகளிர் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது.

ஆட்டத்தின் 13ஆவது நிமிடத்தில் மது சிதார் முதல் கோலைப் பதிவு செய்து இந்திய அணியின் கோல் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 17ஆவது நிமிடத்தில் சுப்ரியாவும், 21ஆவது நிமிடத்தில் சுக்வீர் கவுரும் கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். மறுபக்கம், முதல் பாதி ஆட்டத்தில் கோலடிக்க தென்கொரிய அணி கடுமையாகப் போராடிய நிலையிலும், அந்த அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் கையே மேலோங்கி இருந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 33ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீராங்கனை சுப்ரியா தனது இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்து இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை அதிகப்படுத்தினார்.

இதற்கிடையில், தென்கொரிய மகளிர் அணி சார்பில் ஜியோங் யூரி ஆட்டத்தின் 41ஆவது நிமிடத்தில் தனது அணிக்காக முதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். ஆனால், அதன்பின் தென்கொரிய அணியால் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவுசெய்ய முடியவில்லை. அதேசமயம் ஆட்டத்தின் 56ஆவது நிமிடத்தில் சுப்ரியா தனது மூன்றாவது கோலைப் பதிவு செய்ததுடன், ஹாட்ரிக் சாதனையைப் படைத்து அணியின் வெற்றியை உறுதிசெய்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 5-1 என்ற கணக்கில் தென்கொரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி நடப்பு ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய சுப்ரியா ஆட்டநாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

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ஏற்கனவே இத்தொடரில் இருமுறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள இந்திய ஜூனியர் மகளிர் அணி, தற்போது மூன்றாவது முறையாக கோப்பையைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இறுதிப் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அடுத்து நாளை நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த சீன அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஆசிய கோப்பை 2026
இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய VS தென்கொரிய
JUNIOR WOMENS ASIA CUP
INDIA THRASH SOUTH KOREA

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