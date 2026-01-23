டி20 கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்திய அணி? நியூசிலாந்துடன் இன்று பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 26 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 15 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.
இதனையடுத்து, இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று (ஜனவரி 23) ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்றும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A commanding performance! 🔝#TeamIndia win by 4⃣8⃣ runs in Nagpur to take a 1⃣-0⃣ lead in the 5-match T20I series 👏— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/ItzV352h5X#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BuAT0BluHk
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடியான தொடக்கம், ரிங்கு சிங்குவின் அபார ஃபினிஷிங், ஷிவம் தூபேவின் அசத்தலான பந்து வீச்சு என அனைத்து துறைகளிலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தது.
இருப்பினும் சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்டோர் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியது ரசிகர்களை சற்று ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் இவர்களும் தங்களின் ஃபார்முக்கு திரும்பும் பட்சத்தில் இந்திய அணியின் வெற்றியை தடுக்க முடியாது என ரசிகர்கள் கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Glenn Phillips brings up his 11th T20I half-century here in Nagpur 👊#INDvNZ | 📸 BCCI pic.twitter.com/u5OmVtUahw— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 21, 2026
நியூசிலாந்து அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடி, இறுதியில் தோல்வியைத் தழுவியது. அந்த அணியின் பேட்டிங்கில் கிளென் பிலீப்ஸ், மார்க் சாப்மேன் ஆகியோர் அபாரமாக செயல்பட்ட, டேரில் மிட்செல், டெவான் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா உள்ளிட்ட மற்ற வீரர்கள் போதிய ரன்களைச் சேர்க்க தவறினர்.
பந்து வீச்சிலும் ஜேக்கப் டஃபியைத் தவிர்த்து கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், கைல் ஜேமிசன், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், இஷ் சோதி ஆகியோர் ரன்களை வாரி வழங்கியது அணியின் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் நியூசிலாந்து அணி இந்த போட்டியில் தங்களில் தவறுகளை திருத்திக்கொள்ளுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
WOW 😮— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
Sanju Samson with a superb one-handed screamer 👏
Perfect start with the ball by #TeamIndia 👌
Updates ▶️ https://t.co/ItzV352h5X#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @IamSanjuSamson pic.twitter.com/7U5NYZiPMI
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 26 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 15 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
ஷஹீத் வீர் நாராயண் சர்வதேச மைதானம்
ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சர்வதேச மைதானத்தில் இதுவரை ஒரே ஒரு சர்வதேச டி20 போட்டி மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. அந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
Special moments in Nagpur 🇳🇿#INDvNZ pic.twitter.com/K3OkUS1RrQ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 21, 2026
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
- நியூசிலாந்து: டிம் ராபின்சன், டெவன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திர, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), கிறிஸ்டியன் கிளார்க்/மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன்/ஜிம்மி நீஷம், இஷ் சோதி, ஜேக்கப் டஃபி
- இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்