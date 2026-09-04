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இந்தியா VS ஜப்பான் - செப்.22 இல் சிறப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டி

இந்தியா- ஜப்பான் இடையேயான தூதரக உறவு 75-வது ஆண்டை கடந்து வெற்றிகரமாக தொடர்கிறது.

இந்திய அணி - கோப்புப்படம்
இந்திய அணி - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 10:45 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா- ஜப்பான் இடையேயான ராஜாங்கரீதியிலான தூதரக உறவு 75-வது ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளது.

இதனை கொண்டாடும் வகையில், இருநாடுகளுக்கும் இடையேயான சிறப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டி வரும் 22-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

அந்நாட்டின் சேனோ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், செப்டம்பர் 22-ம் தேதி இந்திய நேரப்படி காலை 9:30 மணியளவில், வரலாற்று சிறப்புமிக்க இப்போட்டி நடைபெற உள்ளது என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

T20 CRICKET
INDIA VS JAPAN
டி20 கிரிக்கெட்
இந்தியா ஜப்பான் நட்புறவு
INDIA JAPAN DIPLOMATIC RELATIONS

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