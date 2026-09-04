இந்தியா VS ஜப்பான் - செப்.22 இல் சிறப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டி
இந்தியா- ஜப்பான் இடையேயான தூதரக உறவு 75-வது ஆண்டை கடந்து வெற்றிகரமாக தொடர்கிறது.
இந்திய அணி - கோப்புப்படம் (IANS)
Published : September 4, 2026 at 10:45 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா- ஜப்பான் இடையேயான ராஜாங்கரீதியிலான தூதரக உறவு 75-வது ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளது.
இதனை கொண்டாடும் வகையில், இருநாடுகளுக்கும் இடையேயான சிறப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டி வரும் 22-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
அந்நாட்டின் சேனோ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், செப்டம்பர் 22-ம் தேதி இந்திய நேரப்படி காலை 9:30 மணியளவில், வரலாற்று சிறப்புமிக்க இப்போட்டி நடைபெற உள்ளது என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.