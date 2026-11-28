2-வது டெஸ்ட்: அனல் பறக்கும் நியூசிலாந்து பவுலிங், திணறும் இந்திய அணி
நியூசிலாந்திற்கு எதிரான இன்றைய நாளில், சிக்ஸ் அடித்த இந்திய வீரர் ரிஷப் பண்ட், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 1:15 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்திற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் இந்தியா பேட்டிங்கில் திணறலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நியூஸிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரில் நடைபெற்று வரிகிறது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கியது. முதல் இன்னிங்ஸில் பொறுமையாக ஆடிய நியூசிலாந்து அணி முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 246 ரன்கள் எடுத்தது.
இன்று இரண்டாவது நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த போது, அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. கிளன் ஃபிலிப்ஸ் 36 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். பின்னர் வந்த நாதன் ஸ்மித் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார். பவுண்டரிகளாக அடித்த இவர் அதிக நேரம் நிலைக்கவில்லை. ஆகாஷ் தீப் பந்துவீச்சில் அவரிடமே கேட்ச் கொடுத்து 26 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார்.
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
பின்னர் வந்த ஜேமிசன், 19 ரன்கள் எடுத்திருந்த போது டீப் மிட் விக்கெட்டில் பவுண்டரி அடிக்க முயன்ற போது ஜெய்ஸ்வாலின் அற்புதமான கேட்சில் அவுட்டானார். மறுமுனையில் தூணாக நின்று ரன்கள் சேர்த்த பிளண்டல், 211 பந்துகளில் 89 ரன்கள் எடுத்து பிரார் பந்துவீச்சில் அவுட்டானார். இறுதியில் நியூசிலாந்து அணி 356 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்தியா சார்பில் ஆகாஷ் தீப், அதிகபட்சமாக 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.
முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. மேட் ஹென்றி பந்துவீச்சில், ஜெய்ஸ்வால் டக் அவுட்டானார். பின்னர் வந்த படிக்கல் 21 ரன்களுக்கு அவுட்டாகி ஏமாற்றினார். கேப்டன் சுப்மனி கில்லும் 17 ரன்களுக்கு நடையை கட்டிய நிலையில், ரிஷப் பண்ட் 23 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினார்.
அடுத்து வந்த கே.எல்.ராகுலும் அதிக நேரம் நிலைக்காமல் 25 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், இந்தியா அணி 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 116 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. நியூஸிலாந்து அணி 240 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ள நிலையில், இந்தியா பேட்டிங்கில் திணறி வருகிறது. நாளை 3வது நாள் ஆட்டத்தில் இந்தியா மீண்டு வருமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
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ரிஷப் பண்ட் சாதனை
இன்றைய ஆட்டத்தில் ஒரு சிக்ஸ் அடித்த இந்திய வீரர் ரிஷப் பண்ட், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். கடந்த 2019 முதல் தற்போது வரை 44 போட்டிகளில் 3,097 ரன்களுடன், 89 சிக்சர்கள் அடித்துள்ளார். 2வது இடத்தில் இங்கிலாந்து வீரர் 3857 ரன்களுடன் 88 சிக்சர்கள் அடித்து இடம்பிடித்துள்ளார். இதில் ரிஷப் பண்ட் அதிகபட்சமாக இங்கிலாந்து அணியுடன் 32 சிக்சர்களும், நியூசிலாந்து அணியுடன் 16 சிக்சர்களும் அடித்துள்ளார்.