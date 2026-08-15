2030 காமன்வெல்த் முதல் 2036 ஒலிம்பிக் வரை... சுதந்திர தின விழாவில் பிரதமர் மோடி கூறிய மாஸ்டர் பிளான்!
2026 கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் போட்டிகளின் நிறைவு விழாவில் அடுத்த 2030ஆம் ஆண்டுக்கான காமன்வெல்த் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான பொறுப்பு இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 15, 2026 at 10:56 AM IST
டெல்லி: 2036 ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த இந்தியா வலுவான போட்டியாளராகத் திகழ்வதாகவும், அதில் நாட்டின் பங்கேற்பை அதிகரிக்க நாடு தழுவிய விளையாட்டுத் திறமை தேடல் தொடங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.
இந்திய நாட்டின் 80ஆவது சுதந்திர தின விழா இன்று வெகுவிமர்சையாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. டெல்லி செங்கோட்டையில் பலத்த பாதுகாப்பிற்கு மத்தியில் சுதந்திர தின விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் 'வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா' என்ற இலக்கை நோக்கிய இந்தியாவின் பயணத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதில், இளைஞர்களின் பங்களிப்பைக் கொண்டாடும் வகையிலும் இந்த ஆண்டு சுதந்திர தின விழா நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
செங்கோட்டைக்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியைப் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வரவேற்றார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் ராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதையைப் பிரதமர் ஏற்றார். கொடியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து தேசியக் கீதம் இசைக்கப்பட்டு, இந்திய விமானப்படையின் ஹெலிகாப்டர் மூலம் தேசியக்கொடிக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்த விழாவில் மத்திய அமைச்சர்கள், 2,500 என்.சி.சி (NCC) உறுப்பினர்கள் மற்றும் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்டனர். விழாவின் நிறைவாக வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டு, தேசிய கீதமும் இசைக்கப்பட்டது. சுதந்திர தின விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி, 2036ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான பந்தயத்தில் இந்தியா வலுவான போட்டியாளராகத் திகழ்கிறது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, "இந்தியா உலக விளையாட்டு அரங்கில் தனக்கான இடத்தை உருவாக்கி வருகிறது. நமது தேசிய கீதம் அடிக்கடி ஒலிப்பதையும், நமது மூவர்ணக் கொடி அடிக்கடி உயரே பறப்பதையும் நாம் காண்கிறோம். 'டாப்ஸ்' (TOPS) திட்டம் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. கேலோ இந்தியா போட்டிகள், பல்கலைக்கழகப் போட்டிகள், கடற்கரைப் போட்டிகள், குளிர்காலப் போட்டிகள் என எதுவாக இருந்தாலும் அவை அனைத்திலும் இந்தியா அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மேலும் 2036இல் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான வலுவான போட்டியாளராக நாம் இருக்கிறோம். நாம் 2030இல் காமன்வெல்த் போட்டிகளை நடத்துகிறோம். ஒலிம்பிக்கில் சுமார் 40 விளையாட்டுப் பிரிவுகளும், கிட்டத்தட்ட 350 நிகழ்வுகளும் உள்ளன. ஆனால், தகுதி பெறாத காரணத்தால் நம்மால் இந்த நிகழ்வுகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு போட்டிகளில் போட்டியிடக்கூட முடிவதில்லை என்பது வருத்தமளிக்கிறது.
Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "...We have resolved our aspiration to host the 2036 Olympic Games in India. However, looking ahead to 2036, in all those sporting disciplines where India does not compete today, where India fails to qualify, and the events that have… pic.twitter.com/aGR2pxE8Mr— IANS (@ians_india) August 15, 2026
எனவே, வரும் 2036 ஒலிம்பிக்கில், குறைந்தது முக்கால்வாசி நிகழ்வுகளில் இந்தியா பங்கேற்க வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்துள்ளோம். இதற்காக 5 முதல் 15 வயது வரையிலான சிறுவர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்களை சர்வதேசத் தரம் வாய்ந்த வீரர்களாக மாற்றும் நோக்கில் நாடு தழுவிய 'திறமை கண்டறியும் திட்டம்' (Talent Identification Programme) தொடங்கப்படும்" என்று அவர் அறிவித்துள்ளார்.
ஸ்காட்லாந்து தலைநகர் கிளாஸ்கோவில் நடைபெறவுள்ள 2026 காமன்வெல்த் போட்டிகளின் நிறைவு விழாவில், அடுத்த 2030ஆம் ஆண்டு போட்டிகளை நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வப் பொறுப்பு இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது. கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்ட காமன்வெல்த் போட்டிக்குப் பிறகு, இந்தியாவில் நடைபெறவிருக்கும் இரண்டாவது காமன்வெல்த் தொடர் இதுவாகும்.
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இந்த 2030 காமன்வெல்த் போட்டிகள், இந்தியாவின் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை சர்வதேசத் தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அஸ்திவாரமாக அமையும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடரின் மூலம் கிடைக்கும் அனுபவமே, வரும் 2036ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை இந்தியா நடத்துவதற்கு வழிவகுக்கும் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.