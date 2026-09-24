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செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 | இங்கிலாந்து, ஜெர்மனியை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி!

இந்திய வீராங்கனை சவிதா ஸ்ரீ தொடர்ந்து தனது 7ஆவது சுற்றிலும் வெற்றி பெற்று, இந்த ஒலிம்பியாடில் தொடர் வெற்றிகளைப் குவித்த ஒரே வீராங்கனை என்ற உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

டி. குகேஷ்
டி. குகேஷ் (FIDE/X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 10:37 AM IST

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ஹைதராபாத்: சமர்கண்ட்டில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026 தொடரின் 7ஆவது சுற்றில், இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் தங்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.

ஆடவர் ஓபன் பிரிவின் 7ஆவது சுற்றில் டி. குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா, அர்ஜுன் எரிகைசி மற்றும் நிஹால் சரின் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி, பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி 2.5 - 1.5 என்ற புள்ளி கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. நடப்பு உலக சாம்பியனான டி. குகேஷ் மற்றும் ஆர். பிரக்ஞானந்தா ஆகியோரின் அபார வெற்றிகள் இந்தியாவின் இந்த வெற்றிக்கு வழிவகுத்தன.

குகேஷ் - பிரக்ஞானந்தா அசத்தல்

இதில் பிரக்ஞானந்தா, இங்கிலாந்தின் நிகிதா வித்யுகோவை வீழ்த்தி முதல் புள்ளியைப் பெற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து குகேஷ், டேனியல் ஹோவர்ட் பெர்னாண்டஸை வீழ்த்தி அணியின் முன்னிலையைத் தேடிக்கொடுத்தார். அதன்பின் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் அர்ஜுன் எரிகைசி, மைக்கேல் ஆடம்ஸை எதிர்கொண்டு ஆட்டத்தை டிரா செய்தார். மற்றொரு போட்டியில் நிஹால் சரின், இங்கிலாந்தின் லூக் மெக்ஷேனிடம் தோல்வியைத் தழுவிய போதிலும், குகேஷ் மற்றும் பிரக்ஞானந்தாவின் வெற்றியின் காரணமாக இந்திய அணி இப்போட்டியில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய ஆடவர் அணி 12 புள்ளிகளுடன், நெதர்லாந்துடன் இணைந்து இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. அதேசமயம் உஸ்பெகிஸ்தான் அணி 3-1 என்ற கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், 14 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறது. இதுதவிர, ஜெர்மனி மற்றும் அஜர்பைஜான் அணிகளும் அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.

ஜெர்மனியை வீழ்த்திய மகளிர் அணி

மகளிர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகள் ஜெர்மனி அணியை 3.5 - 0.5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தனர். இதில் இந்திய இளம் வீராங்கனை பி. சவிதா ஸ்ரீ, ஜெர்மனியின் லாரா சுல்ஸை வீழ்த்தி புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இத்தொடரில் விளையாடிய 7 சுற்றுகளிலும் தொடர்ந்து 7 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்த ஒரே வீராங்கனை என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.

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மற்ற போட்டிகளில் அனுபவ வீராங்கனை கோனேரு ஹம்பி தினாரா வாக்னரையும், திவ்யா தேஷ்முக் ஹன்னா மேரி கிளெக்கையும் வீழ்த்தி அசத்தினர். வைஷாலி ரமேஷ்பாபு தனது ஆட்டத்தை டிரா செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 12 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இத்தொடரில் இன்னும் இரண்டு சுற்றுகளே மீதமுள்ள நிலையில், இந்திய ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் வெற்றிக்கான வாய்ப்பைப் பிரகாசப்படுத்தியுள்ளன.

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CHESS OLYMPIAD 2026
செஸ் ஒலிம்பியாட் 2026
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