ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை 2026: தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்குமா இந்தியா?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : February 7, 2026 at 1:29 PM IST
மும்பை: இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை லீக் போட்டி இன்று வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்று முதல் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இரவு நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, மொனாங்க் படேல் தலைமையிலான அமெரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியான வெற்றிகளை குவித்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அணியின் பேட்டர்கள் அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், சஞ்சு சாம்சன் என நட்சத்திர பட்டாளங்கள் இடம் பிடித்துள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோருடன் ஆல் ரவுண்டர்கள் ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல் ஆகியோரும் உள்ளனர். இதுதவிர உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோரும் இருப்பது அணியில் பலத்தை இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க அணி
மறுபக்கம் மொனாங்க் படேல் தலைமையிலான அமெரிக்க அணி தங்களின் இரண்டாவது ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அமெரிக்க அணி பாகிஸ்தான் போன்ற அணிகளை வீழ்த்தி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியது. இதன் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் அந்த அணி சிறப்பாக செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் ஆண்ட்ரிஸ் கஸ், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஷயான் ஜஹாங்கீர், சைதேஜா முக்காமல்லா ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் சௌரப் நேத்ரவல்கர், அலி கான், மிலிந்த் குமார், ஹர்மீத் சிங், ஜஸ்தீப் சிங் மற்றும் நெஸ்துஷ் கெஞ்சிகே உள்ளிட்டோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் அமெரிக்க அணி வெற்றி பெற்று ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக அது டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியாகவும் அமைந்திருந்தது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்கபுரியாக பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு இதுவரை 13 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 6 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 7 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
அமெரிக்கா: மோனாங்க் படேல் (கேப்டன்), ஆண்ட்ரீஸ் கஸ், சைதேஜா முக்கமல்லா, ஷயன் ஜஹாங்கீர், மிலிந்த் குமார், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹர்மீத் சிங், ஷுபம் ரஞ்சனே, முகமது மொஹ்சின், அலி கான், சவுரப் நேத்ரவல்கர்.