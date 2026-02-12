ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இஷான், ஹர்திக் அதிரடியில் இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா

நமீபியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய அணி வீரர்கள் இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் அரைசதங்களை பதிவு செய்தனர்.

ஹர்திக் பாண்டியா
ஹர்திக் பாண்டியா (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
டெல்லி: நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 210 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 18ஆவது லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நமீபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. டெல்லியிலுள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள நமீபியா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு இஷான் கிஷன் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சஞ்சு சாம்சன் சிக்ஸருடன் தனது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நிலையில், 3 சிக்ஸர்கள் மற்றும் ஒரு பவுண்டரி என 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தொடங்கிய இஷான் கிஷன் 20 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து மிரட்டினார்.

இதன் மூலம் இஷான் கிஷன் - திலக் வர்மாவின் பார்ட்னர்ஷிப் 79 ரன்களை கடந்தது. இதில் தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த இஷான் கிஷன் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 12 ரன்களிலும், திலக் வர்மா 25 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த ஹர்திக் பாண்டியா - ஷிவம் தூபே இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹர்திக் பாண்டியா 27 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணியின் ஸ்கோரும் 200 ரன்களை கடந்தது. அதன்பின் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களில் ஹர்திக் பாண்டியாவும் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து 23 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் ஷிவம் தூபே ரன் அவுட்டான நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய அக்ஸர் படேலும் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு அணியின் ஃபினிஷராக பார்க்கப்பட்ட ரிங்கு சிங்கும் ஒரு ரன்னில் தனது விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்ப, அடுத்து வந்த வீரர்களாலும் ரன்களை சேர்க்க முடியவில்லை.

இதன் காரணமாக இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 209 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. நமீபியா தரப்பில் அபாரமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனையடுத்து 210 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி நமீபியா அணி விளையாடவுள்ளது.

