இந்தியாவில் சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2029, உலகக் கோப்பை 2031: ஐசிசி வெளியிட்ட மெகா அப்டேட்!
ஐசிசி அறிவிப்பின் படி 2029 ஆடவர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை இந்தியாவும், 2031 ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடரை இந்தியா மற்றும் வங்கதேசமும் இணைந்து நடத்தவுள்ளன.
Published : November 16, 2026 at 10:09 AM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் 2035ஆம் ஆண்டு வரையிலான முக்கிய ஆடவர் தொடர்களின் அட்டவணை மற்றும் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பைத் தொடர்களுக்கான தகுதிச் சுற்று முறைகளுக்கு ஐசிசி நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்தோனேசியாவின் பாலி நகரில் நேற்று நடைபெற்ற ஐசிசி நிர்வாகக் குழு கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், 2035ஆம் ஆண்டு வரையிலான முக்கிய ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடர்களின் அட்டவணை மற்றும் எதிர்வரும் உலகக் கோப்பைத் தொடர்களின் தகுதிச் சுற்று முறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஐசிசி-யின் நீண்ட காலத் திட்டமிடலுக்கு உதவும் வகையிலும், முழு நேர மற்றும் இணை உறுப்பு நாடுகளுக்கான வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தும் நோக்கிலும் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 2029 சாம்பியன்ஸ் டிராபி மற்றும் 2031 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர்களை இந்தியா நடத்தவுள்ளதும் இந்த அட்டவணையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
2027 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று
அதன் ஒரு பகுதியாக, 2027ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றில் 10 அணிகள் பங்கேற்று 23 போட்டிகளில் விளையாடும். 5 அணிகள் கொண்ட இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகள் நடத்தப்படும். இதில் முதல் 4 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் 2027 உலகக் கோப்பைக்குத் தகுதி பெறும். தகுதிச் சுற்றில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணி நேரடியாக உலகக் கோப்பை குரூப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் நிலையில், எஞ்சிய 3 அணிகள் 'சூப்பர் சீரிஸ்' தொடரில் மோதி, குரூப் சுற்றின் இறுதி இடத்தைப் பிடிக்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
The road to #CWC27 is set 🏆 More details on the ICC Men’s Cricket World Cup 2027 Qualifier ➡️ https://t.co/BIj9JSCZvg https://t.co/OqX1lq0Q7C— ICC (@ICC) November 15, 2026
2028 டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று
அதேபோல், 2028 ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான உலகளாவிய தகுதிச் சுற்று 2028ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் நடைபெறும் என்றும் ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தகுதிச் சுற்றில் மொத்தம் 16 அணிகள் 4 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, காலிறுதி, அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிகள் உட்பட மொத்தம் 31 போட்டிகள் நடத்தப்படும். இதில் வெற்றி பெறும் 8 அணிகள் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் நடைபெறும் 2028 டி20 உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகும். குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் முதலிடம் பிடிக்கும் அணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு, எஞ்சிய இடங்கள் ஒட்டுமொத்தத் தரவரிசையின் அடிப்படையில் நிரப்பப்படும் என்பதையும் ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது.
2028 மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று
மேலும், 2028 மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றுக்கான பிராந்திய ஒதுக்கீடுகளும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. 2026ஆம் ஆண்டு தொடரில் விளையாடி நேரடித் தகுதி பெறத் தவறிய நெதர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகளுடன், 2027ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் 5 பிராந்தியத் தகுதிச் சுற்றுகளில் வெற்றி பெறும் 8 அணிகள் இணைந்து உலகளாவிய தகுதிச் சுற்றில் மோதும். இதில் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, கிழக்கு ஆசிய-பசிபிக் ஆகிய பிராந்தியங்களில் இருந்து தலா 2 அணிகளும், அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் இருந்து தலா ஒரு அணியும் பங்கேற்கும். இந்தத் தகுதிச் சுற்றில் முதல் 2 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் 2028 மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்குத் தகுதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் உலகக் கோப்பை
இதுதவிர, சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியங்களின் நீண்ட காலத் திட்டமிடலுக்கு உதவும் வகையில் 2035ஆம் ஆண்டு வரையிலான முக்கிய ஆடவர் தொடர்களின் அட்டவணைக்கும் ஐசிசி நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி, 2028 ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் அக்டோபர் 12 முதல் நவம்பர் 12 வரையும், 2029 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி இங்கிலாந்தில் ஜூன் 8 முதல் 12 வரையும் நடைபெறும்.
International Cricket Council (ICC) Board has approved the schedule windows for major men's events until 2035. India will host the 2029 Champions Trophy and co-host the 2031 ODI World Cup with Bangladesh. The schedule also includes T20 World Cups in 2028, 2030, 2032 and 2034, and World Test Championship (WTC) Finals every two years in June until 2035. England will host the 2029 and 2031 WTC Finals, while hosts for subsequent editions are yet to be announced. #ICC #Cricket #ChampionsTrophy #ODIWorldCup #T20WorldCup #WTC— All India Radio News (@airnewsalerts) November 16, 2026
அதேபோல், ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2029 ஆடவர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை இந்தியா அக்டோபர் 9 முதல் 28 வரை நடத்தவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து 2030 ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்தில் ஜூலை 4 முதல் ஆகஸ்ட் 4 வரையும், 2031 ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இந்தியா மற்றும் வங்கதேசத்தில் அக்டோபர் 9 முதல் நவம்பர் 23 வரையும் நடைபெறவுள்ளன.
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2032 - 2035 தொடர்களுக்கான அட்டவணை
மேலும், 2032 ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை, 2033 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி மற்றும் சாம்பியன்ஸ் டிராபி, 2034 ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை, 2035 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி மற்றும் ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை ஆகிய தொடர்களுக்கான கால அட்டவணைக்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2032 முதல் 2035 வரையிலான தொடர்களை நடத்தும் நாடுகள் குறித்த அறிவிப்பு பின்னர் வெளியிடப்படும் என ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.