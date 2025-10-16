அகமதாபாத்தில் 100-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள்!
இந்தியாவில் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் கடைசியாக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நடத்தப்பட்டது.
Published : October 16, 2025 at 2:06 PM IST
ஹைதராபாத்: வரும் 2030 ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாதில் நடத்தப்படுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் கடந்த 1930 ஆம் ஆண்டு கனடா நாட்டில் தொடங்கப்பட்டது. காமன்வெல்த் கவுன்சிலில் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் பகுதியாக இருந்த 56 நாடுகள் இடம் பெற்றுள்ளன. நான்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடைபெறும் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் கடைசியாக கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து நாட்டின் பிர்மிங்காம் நகரில் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில் இந்தியாவில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் கடைசியாக கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நடத்தப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து வரும் 2030 ஆம் ஆண்டு 100வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் இந்தியாவில் நடைபெறுவது கிட்டதட்ட உறுதியாகிவிட்டது. அவ்வாறு காமன்வெல்த் போட்டிகள் 2030 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறும்பட்சத்தில் அது 2036இல் இந்தியாவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கும் என தெரிகிறது.
Gujarat CM Bhupendra Patel tweets, " ahmedabad has been recommended as the proposed host city for the 2030 centenary commonwealth games by the executive board of commonwealth sport. this historic milestone advances our vision of making ahmedabad the sporting capital of india.… pic.twitter.com/V62xBPCzM3— IANS (@ians_india) October 15, 2025
கடந்த செப்.23, 2025-ல் குஜராத் அரசு மற்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் கூட்டமைப்பு காமன்வெல்த் போட்டியை இந்தியாவில் நடத்த காமன்வெல்த் விளையாட்டு மதீப்பிட்டு குழுவிடம் முன்மொழிந்தது. காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகள் 12 நாட்கள் நடைபெறும் நிகழ்வாகும்.
இது குறித்து குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் பூபேந்திர படேல், அகமதாபாத் மாநகரில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடத்துவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”இந்தியாவிற்கு பெருமையான நாளாகும். வரும் 2030ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் போட்டிகளை நடத்த இந்தியா மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. உலக வரைபடத்தில் இந்தியாவை இடம் பெறச் செய்ய பிரதமர் மோடி மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைத்துள்ளது. பிரதமர் மோடி இந்தியாவை அற்புதமான விளையாட்டு தளமாக மாற்றியுள்ளார்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து காமன்வெல்த் போட்டிகள் மற்றும் இந்திய ஒலிம்பிக் கமிட்டி தலைவர் பி.டி. உஷா கூறுகையில், “காமன்வெல்த் போட்டிகள் இந்தியாவின் விளையாட்டு திறமையை மட்டுமின்றி, 2047-ல் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றும் பயணத்தில் முக்கியமானதாக இருக்கும். மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் போட்டிகள் நமது இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கவும், சர்வதேச விளையாட்டை வலுப்படுத்தவும், வாய்ப்பாக இருக்கும்” என்றார்.
A day of immense joy and pride for India.— Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2025
Heartiest congratulations to every citizen of India on Commonwealth Association's approval of India's bid to host the Commonwealth Games 2030 in Ahmedabad. It is a grand endorsement of PM Shri @narendramodi Ji's relentless efforts to…
முன்னதாக கடந்த ஜனவரி மாதம் காமன்வெல்த் கமிட்டி அதிகாரிகள், அகமதாபாத்தில் போட்டிகளை நடத்துவதற்கான வசதிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அகமதாபாத்தில் 1 லட்சத்து 32 ஆயிரம் பேர் அமரும் வசதி கொண்ட நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடத்த பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.