தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு 350 ரன்கள் இலக்கு; புதிய வரலாறு படைத்த விராட் கோலி
Published : November 30, 2025 at 6:44 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 6:53 PM IST
ராஞ்சி: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 350 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரானது இன்று தொடங்கியது. ராஞ்சியில் நடைபெற்று வரும் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா பவுங்லிங்கை தேர்வு செய்தது. இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு 350 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்திருக்கிறது.
இந்திய அணியிலிருந்து ரோகித் சர்மா மற்றும் ஜெய்ஸ்வால் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன்களாக களமிறங்கினர். 18 ரன்களில் ஜெய்ஸ்வால் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து விராட் கோலி இறங்கினார். ரோகித் - கோலி இருவரும் சிறப்பாக ஆடி, இந்திய அணிக்கு வலு சேர்த்த நிலையில் 57 ரன்களில் ரோகித் அவுட்டானார். ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கு பிறகு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு திரும்பியிருக்கும் கோலி, இன்று தனது சிறப்பான பங்களிப்பை கொடுத்தார்.
சச்சின் - டிராவிட் சாதனையை முறியடித்த ரோகித் - கோலி ஜோடி
முன்னதாக, சச்சின் டெண்டுல்கர் - ராகுல் டிராவிட் ஜோடி 391 போட்டிகளில் ஒன்றாக களத்தில் விளையாடி இருந்த நிலையில், இன்றைய போட்டியின் மூலம் ரோகித் சர்மா - விராட் கோலி ஜோடி 392 போட்டிகளில் விளையாடி அந்த சாதனையை முறியடித்திருக்கிறது.
ரோகித்துக்கு பிறகு களத்தில் இறங்கிய கெய்க்வாட் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகிய இருவரும் 8 ரன்கள் மற்றும் 13 ரன்களில் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேற, அடுத்து வந்த கே.எல் ராகுல், கோலியுடன் சேர்ந்து நிதானமாக ரன்களை சேர்த்தார்.
Virat Kohli takes charge as India look to mount a significant total against South Africa 💪 💥#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/qXeh8XlqvE— ICC (@ICC) November 30, 2025
120 பந்துகளில், 5 சிக்சர்கள் மற்றும் 6 பவுண்டரிகளுடன் 135 ரன்கள் எடுத்த விராட் கோலி, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 52வது சதத்தை பதிவு செய்தார். கோலிக்கு பிறகு கே.எல் ராகுலுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஜடேஜா இந்திய அணி 300 ரன்களை கடக்க உதவினார். இருவரும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து வெளியேறினாலும், 50 ஓவர்களில் 349 ரன்களை எடுத்தது இந்திய அணி.
இந்நிலையில் 350 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் தென்னாப்பிரிக்க அணி விளையாடி வருகிறது.
இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் எடுத்த பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியலில் ஜாக் காலிஸை பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளார் விராட் கோலி. அந்த வரிசையில் 2001 ரன்களுடன் சச்சின் டெண்டுல்கர் முதலிடத்திலும், 1536 ரன்களுடன் விராட் கோலி இரண்டாம் இடத்திலும், 1535 ரன்களுடன் ஜாக் காலிஸ் மூன்றாமிடத்திலும், 1377 ரன்களுடன் கேரி கிர்ஸ்டன் நான்காமிடத்திலும், 1357 ரன்களுடன் ஏபி டிவில்லியர்ஸ் ஐந்தாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.