ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்தியா..ஆறுதலை தேடும் நியூசிலாந்து: நான்காவது டி20-ல்வெற்றி யாருக்கு?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 27 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 16 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதனையடுத்து, இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடரின் நான்காவது டி20 போட்டி இன்று (ஜனவரி 28) விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, மூன்று போட்டிகளிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷான் ஆகியோர் அதிரடியில் மிரட்டி வரும் நிலையில், அவர்களுடன் அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவும் ஃபார்மிற்கு திரும்பியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும் சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து சோபிக்க தவறி வருவதன் காரணமாக இன்றைய போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபக்கம் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் தொடர்ச்சியாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு சவாலாக இருந்து வருகின்றனர்.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்ததுடன் தொடரையும் இழந்துள்ளது. இதனால் அந்த அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆறுதலை தேடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் அந்த அணி இந்த வெற்றிகளை பெற வேண்டிய நெருக்கடியிலும் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதற்கேற்றவாறு நியூசிலாந்து அணியில் ஜிம்மி நீஷம், லோக்கி ஃபெர்குசன் மற்றும் ஃபின் ஆலன் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் கிளென் பிலீப்ஸ், டேரில் மிட்செல், மார்க் சாப்மேன் ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்தில் அவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 28 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 12 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 3 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், சேஸிங் செய்த அணிகள் 9 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
- நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜிம்மி நீஷம், மாட் ஹென்றி, இஷ் சோதி, லோக்கி ஃபெர்குசன்,
- இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன்/ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ரானா, வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.