இரண்டாவது டி20 போட்டி: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்தியா?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் இந்திய அணி 19 போட்டிகளிலும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஹைதராபாத்: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் இரண்டாவது போட்டி சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கட்டாக்கில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் டி20 தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்றைய சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்திய அணி ஏற்கெனவே முதல் போட்டியில் வென்ற உத்வேகத்துடன், முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும் விளையாடவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி முதல் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அபார வெற்றியை பெற்று அசத்தியுள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் அணி வெற்றியை தொடரும் முனைப்புடன் விளையாடவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில், அபிஷேக் சர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா அகியோர் வலுசேர்க்கின்றனர்.
அதேசமயம் ஷுப்மன் கில், சூர்யகுமார் யாதவ், ஷிவம் தூபே ஆகியோர் தொடர்ந்து பெரிய ஸ்கோரை அடிக்க முடியாமல் தடுமாறி வருவது அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி
மறுபக்கம் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியானது, முதல் போட்டியில் பந்துவீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையிலும், பேட்டிங்கில் படுமோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. அதனால் அந்த அணி முந்தைய ஆட்டத்தில் செய்த தவறுகளை திருத்திக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் பேட்டிங்கில் குயின்டன் டி காக், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஐடன் மார்க்ரம், டேவிட் மில்லர், டோனவன் ஃபெரீரா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டா நிச்சயம் அந்த அணி வெற்றி பெறுவது உறுதி. இதனால் இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 32 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 13போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
மேலும் இந்தியாவில் இவ்விரு அணிகளும் 13முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இரு அணிகளும் தலா 6 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை எந்தவொரு சர்வதே சடி20 போட்டிகளும் நடைபெற்றதில்லை. அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்ற இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளின் அடிப்படையில் இது பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இங்கு பனியின் தாக்கும் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா - ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜித்தேஷ் சர்மா, அக்ஸர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங்.
தென்னாப்பிரிக்கா: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், டோனவன் ஃபெரீரா, மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மஹராஜ், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, லுதோ சிபம்லா.
அணிகள்
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, லூதோ சிபம்லா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.