ஆல் ரவுண்டராக அசத்திய ஷிவம் தூபே: தொடர் வெற்றியுடன் சூப்பர் 8-ல் இந்தியா
நெதர்லாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஆல் ரவுண்டராக அசத்திய இந்திய வீரர் ஷிவம் தூபே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : February 18, 2026 at 11:01 PM IST
அஹ்மதாபாத்: நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற நெதர்லாந்துக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
இந்தியா-நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து, அணியின் தொடக்க வீரர்களாக அபிஷேக் சர்மா-இஷான் கிஷன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் அபிஷேக் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, இஷான் கிஷன் 18 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த திலக் வர்மா - சூர்யகுமார் யாதவ் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் திலக் வர்மா 31 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து சூர்யகுமார் யாதவும் 34 ரன்களில் நடையை கட்டினார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஷிவம் தூபே-ஹர்திக் பாண்டியா இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் 25 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசிய ஷிவம் தூபே 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 66 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஹர்திக் பாண்டியா 3 சிக்ஸர்களுடன் 30 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
இதன் காரணமாக இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 193 ரன்களை சேர்த்தது. நெதர்லாந்து அணி தரப்பில் லோகன் வான் பீக் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஆர்யன் தத் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு மைக்கேல் லெவிட் -மேக்ஸ் ஓடவுட் களமிறங்கினர்.
இதில் மேக்ஸ் ஓடவுட் 20 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, 24 ரன்களில் மைக்கேல் லெவிட்டும் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த பாஸ் டி லீட் - காலின் அக்கர்மேன் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 49 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.
பின்னர் 23 ரன்களில் காலின் அக்கமேனும், 33 ரன்களில் பாஸ் டி லீடும் விக்கெட்டை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் லியான் கேசட் 26 ரன்களையும், நோவா கிராஸ் 25 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறினர். இதன் காரணமாக நெதர்லாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 176 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய வருண் சக்ரவர்த்தி 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷிவம் தூபே 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷிவம் தூபே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.