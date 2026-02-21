10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் சாதனை: தொடரை வென்று இந்திய மகளிர் அணி அசத்தல்
ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக டி20 தொடரை கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : February 21, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 5:30 PM IST
அடிலெய்ட்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் இந்திய மகளிர் அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலிரண்டு லீக் போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்திருந்தன. இந்த நிலையில் டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி இன்று அடிலெய்டில் நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஷஃபாலி வர்மா 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் மந்தனாவுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) February 21, 2026
Half-centuries from Smriti Mandhana and Jemimah Rodrigues take #TeamIndia to 1️⃣7️⃣6️⃣
Over to the bowlers now to defend it! 👊
Updates ▶️ https://t.co/8PDW83zavH#AUSvIND pic.twitter.com/UvN0u1HDTv
இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 121 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்மிருதி மந்தனா 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு 59 ரன்களை சேர்த்திருந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸும் விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறினர்.
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 176 ரன்களை சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் அனபெல் சதர்லேண்ட் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகள் ஜார்ஜியா வோல் 10 ரன்களிலும், பெத் மூனி 6 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த எல்லிஸ் பெர்ரியும் ஒரு ரன்னுடன் நடையைக் கட்டினார்.
Smiles all-around in Adelaide 🥳#TeamIndia register a commanding win by 1⃣7⃣ runs ✌️— BCCI Women (@BCCIWomen) February 21, 2026
With that, they clinch the #AUSvIND T20I series 2⃣-1⃣ 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/8PDW83zavH pic.twitter.com/CTN9QjU0Vx
பின்னர் இணைந்த போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் - ஆஷ்லே கார்ட்னர் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர். இதில் லிட்ச்ஃபீல்ட் 26 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்திருந்த ஆஷ்லே கார்ட்னரும் 57 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளாலும், இந்தியாவின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 159 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்திய ஸ்ரெயங்கா பாட்டில் மற்றும் ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
Clinical India seal the first T20I series victory against Australia in ten years with a win in Adelaide 👏— ICC (@ICC) February 21, 2026
📝: https://t.co/ELNERKQXxt pic.twitter.com/XEFSJHDQQk
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், 2-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் வென்றது. மேற்கொண்டு ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்திய மகளிர் அணி முதல் முறையாக டி20 தொடரை கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்மிருதி மந்தனா ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.