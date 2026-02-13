டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தொடர் வெற்றிகளால் சாதனைகளை குவித்த இந்திய அணி
டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிவேகமாக 100 ரன்கள் எடுத்த அணி என்ற சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளது.
Published : February 13, 2026 at 11:44 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-நமீபியா அணிகளுக்கு இடையிலான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி நேற்று டெல்லியில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 210 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய நமீபியா அணி 116 ரன்களில் ஆல் அவுட்டாக, இந்திய அணி 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் ஏறத்தாழ உறுதி செய்துள்ளது. இந்த போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஹர்திக் பாண்டியா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளது.
India march to a convincing win in Delhi to make it two in two at #T20WorldCup 2026 👊— ICC (@ICC) February 12, 2026
📝: https://t.co/UajUMbf3Tn pic.twitter.com/8oOKDkAe11
அதிவேக 100 ரன்கள்
அதன்படி, இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெறும் 6.5 ஓவர்களில் 100 ரன்களை எட்டி இருந்தது. இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிவேகமாக 100 ரன்கள் எடுத்த அணி என்ற சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு நெதர்லாந்து அணி 7 ஓவர்களில் 100 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனைத் தற்சமயம் இந்தியா முறியடித்துள்ளது.
தொடர் வெற்றி
இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர்ச்சியாக 10 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர்ந்து 10 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்ற அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக எட்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. இந்த சீசனிலும் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இந்த சாதனையை படைத்துள்ளது.
This is India's Biggest Win in T20 Worldcup— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) February 12, 2026
93 runs vs Namibia (2026)*
90 runs vs England (2012)
73 runs vs Australia (2014)
71 runs vs Zimbabwe (2022)
68 runs vs England (2024) pic.twitter.com/VTB4UPsJSh
மிகப்பெரிய வெற்றி
இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவின் மிகப்பெரும் வெற்றியாக இது மாறியுள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 90 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் அது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐசிசி தொடரில் ஆதிக்கம்
இந்த வெற்றியின் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் ஒருநாள், டி20 உலகக் கோப்பை, சாம்பியன்ஸ் லீக் உள்பட இந்திய அணி கடைசியாக விளையாடிய 27 போட்டிகளில் 25 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இதில் 2023ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியையும், 2024ஆம் ஆண்டு கனடாவுக்கு எதிரான போட்டி மழை காரணமாகவும் நடைபெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
India's Last 26 matches in ICC Tournaments— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) February 12, 2026
W W W W W W W W W W L W W W W W W W W W W W W W W 𝗪* pic.twitter.com/9j8KVf7q7z
இதையும் படிங்க
அடுத்த போட்டி
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டியானது பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இலங்கையில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் முதலிடத்தை பிடிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.