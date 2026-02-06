ETV Bharat / sports

யு19 உலகக் கோப்பை 2026: வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியில் இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான யு19 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 175 ரன்களை குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி (IANS)
February 6, 2026

ஹராரே: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான யு19 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 412 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது.

இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரோன் ஜார்ஜ் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் ஆரோன் ஜார்ஜ் 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே சிறப்பாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஆயுஷ் மாத்ரே தொடர்ந்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டார். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன் 142 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தையும் அமைத்து கொடுத்தனர்.

அதன்பின் ஆயுஷ் மாத்ரே 53 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 55 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்தார். அத்துடன் நிற்காத அவர் தொடர்ந்து சிக்ஸர் மழை பொழிந்ததுடன் 71 பந்துகளில் 150 ரன்களையும் விளாசினார். இதனால் இந்த போட்டியில் சூர்யவன்ஷி இரட்டை சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 80 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள் என 175 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் வேதந்த் திரிவேதி 32 ரன்களிலும், விஹான் மல்ஹோத்ரா 30 ரன்களிலும், அபிக்யான் குண்டு 40 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிரங்கிய அம்ரிஷ், கிலான் படேல், ஹெனில் படேல் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழக்க, இறுதியில் கனிஷ் சௌகான் அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.

இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கனிஷ்க் சௌகான் 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 37 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 411 ரன்களைக் குவித்தது. இங்கிலாந்து யு19 அணி தரப்பில் ஜேம்ஸ் மிண்டோ 3 விக்கெட்டுகளையும், செபாஸ்டியன் மோர்கன், அலெக்ஸ் க்ரீன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்திய யு19 அணி: ஆரோன் ஜார்ஜ், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஆயுஷ் மத்ரே (கேப்டன்), வேதாந்த் திரிவேதி, விஹான் மல்ஹோத்ரா, அபிக்யான் குண்டு, ஆர்எஸ் அம்ப்ரிஷ், கனிஷ்க் சௌஹான், கிலன் படேல், ஹெனில் படேல், தீபேஷ் தேவேந்திரன்

இங்கிலாந்து யு19 அணி: பென் டாக்கின்ஸ், ஜோசப் மூர்ஸ், பென் மேய்ஸ், தாமஸ் ரியூ (கேப்டன்), காலேப் பால்கனர், ரால்ஃபி ஆல்பர்ட், ஃபர்ஹான் அகமது, செபாஸ்டியன் மோர்கன், ஜேம்ஸ் மின்டோ, மேனி லம்ஸ்டன், அலெக்ஸ் க்ரீன்.

