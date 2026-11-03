ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2027 | இறுதிப் போட்டியையே முந்திய இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல்; மிரள வைக்கும் புள்ளிவிவரம்!
ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியைக் காட்டிலும், இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதும் லீக் போட்டிக்கு சுமார் 5 லட்சம் ரசிகர்கள் கூடுதலாக விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 3, 2026 at 11:59 AM IST
ஹைதராபாத்: ஜோஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டிக்கு, சுமார் 84 லட்சம் டிக்கெட் விண்ணப்பங்கள் குவிந்து உலக சாதனை படைத்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் 2027 ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் சமீபத்தில் அறிவித்தது. இதில் முதன்மை அணிகள் இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தலா 5 லீக் போட்டிகளில் விளையாடும் வகையில் அட்டவணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஆஸ்திரேலியா, ஆப்கானிஸ்தான், ஜிம்பாப்வே அணிகளுடன் தகுதிச்சுற்றில் வெற்றி பெறும் ஒரு அணியும் இடம் பிடித்துள்ளது. அதேசமயம் குரூப் பி பிரிவில் இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, இலங்கை, நியூசிலாந்து, வங்கதேச அணிகளுடன் தகுதிச்சுற்றின் மூலம் வரும் மற்றொரு அணியும் இடம் பிடிக்கவுள்ளது. மேலும், உலகக் கோப்பை தொடரின் ஆரம்பக் கட்டப் போட்டிகள் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி நமீபியாவில் தொடங்கவுள்ளன.
இத்தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டிகள் நவம்பர் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளிலும், தொடரின் இறுதிப் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்திய அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் வலுவான ஆஸ்திரேலிய அணியை அக்டோபர் 7ஆம் தேதி கேப் டவுன் மைதானத்தில் எதிர்கொள்கிறது. அதேசமயம் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி அக்டோபர் 10ஆம் தேதி ஜோஹன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெறவுள்ளது.
The world wants a seat at #CWC27 🤩 The demand keeps soaring as fans look to be a part of cricket's biggest stage in Africa 🏆 Enrol in the ticket ballot before it closes on 21 November ➡️ https://t.co/ePJaznq10O https://t.co/3rp9i3XBoR— ICC (@ICC) November 2, 2026
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதும் போட்டிகளுக்கு எப்போதும் தனி மவுசு உண்டு. இந்நிலையில், வாண்டரர்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் லீக் போட்டிக்கு, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்திய டிக்கெட் குலுக்கல் முறையில் 83,97,294 (சுமார் 84 லட்சம்) டிக்கெட் விண்ணப்பங்கள் குவிந்துள்ளன.
வாண்டரர்ஸ் மைதானத்தின் மொத்த இருக்கை கொள்ளளவு வெறும் 34,000 மட்டுமே என்ற நிலையில், மைதானத்தின் கொள்ளளவை விட பல நூறு மடங்கு அதிகமாக ரசிகர்கள் டிக்கெட்டுகளுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதன் மூலம் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எந்தளவு ஆர்வத்துடன் இந்தப் போட்டியை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர் என்பது தெளிவாகியுள்ளது.
அதேசமயம் நவம்பர் 21ஆம் தேதி இதே வாண்டரர்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவிருக்கும் 2027 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட 79 லட்சம் (7,900,944) விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன. ஆனால், இறுதிப் போட்டியைக் காட்டிலும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் லீக் போட்டிக்கு 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் கூடுதலாக விண்ணப்பித்து முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐 A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/DBA5Z49Y0t https://t.co/xgCA0YX55A— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 1, 2026
ஒட்டுமொத்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் சேர்த்து 193 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 28 லட்சம் ரசிகர்கள், தங்களின் ஆர்வத்தைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் மொத்தமாக 120 மில்லியனுக்கும் (12 கோடி) அதிகமான டிக்கெட் விண்ணப்பங்கள் ஐசிசி-க்கு வந்துள்ளன.
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இதில் தென்னாப்பிரிக்காவில் மட்டும் நடக்கவுள்ள 41 போட்டிகளுக்கு 10.5 கோடி விண்ணப்பங்கள் குவிந்துள்ளன. டிக்கெட் முன்பதிவிலேயே பல கோடிகளைத் தொட்டு வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 2027 உலகக் கோப்பை தொடர், கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக பிரம்மாண்டமான தொடராக அமையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.