விதியை மீறிய இந்திய வீரர் குர்னூர் பிரார்: ஐசிசி அதிரடி நடவடிக்கை!
இந்திய அணிக்காக இதுவரை 4 ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள இளம் வீரர் குர்னூர் பிரார் மீது ஐசிசி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
Published : July 16, 2026 at 3:57 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஐசிசி ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை மீறியதற்காக இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிராருக்கு அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கையுடன் ஒரு டிமெரிட் புள்ளி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணியும், தொடரை சமன் செய்யும் முனைப்பில் இங்கிலாந்தும் களம் காணவுள்ளதால் இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதனையடுத்து இப்போட்டிக்காக இரு அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இந்நிலையில், முதல் போட்டியின் போது ஐசிசி ஒழுங்குமுறை விதிகளை மீறியதாக இந்திய அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிராருக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதுடன், அவருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியையும் வழங்கியுள்ளது.
இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டிக்கு முன்பாக பிராருக்கு ஐசிசி விதித்துள்ள இந்த ஒழுங்கு நடவடிக்கை இந்திய அணிக்கு சிறிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து இன்னிங்ஸின் 8ஆவது ஓவரில், பிரார் பந்தைப் பிடித்து பேட்ஸ்மேனை நோக்கி ஆபத்தான முறையில் பந்தை எறிந்தார்.
India pacer has been found guilty of breaching the ICC Code of Conduct against England.— ICC (@ICC) July 16, 2026
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இதனால் அதிருப்தியடைந்த பென் டக்கெட், அடுத்தடுத்த பந்துகளில் சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு தனது பதிலடியைக் கொடுத்தார். இந்நிலையில், சர்வதேச போட்டிகளின் போது பேட்ஸ்மேனை நோக்கி ஆபத்தான அல்லது தேவையற்ற முறையில் பந்தை எறிவது தொடர்பான ஐசிசி விதிமுறை 2.9 பிரிவை இந்திய வீரர் குர்னூர் பிரார் மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலை 1 விதிமீறல்களுக்குக் குறைந்தபட்சமாக எச்சரிக்கையும், அதிகபட்சமாக 50 சதவீத போட்டி ஊதிய அபராதமும் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதன் அடிப்படையில், தற்போது குர்னூர் பிராருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ICC) வழங்கியுள்ளது. கடந்த 24 மாதங்களில் அவர் செய்யும் முதல் தவறு இது என்பதால், அவருக்குப் பண அபராதம் ஏதும் விதிக்கப்படவில்லை.
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மேலும், குர்னூர் பிரார் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு, தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டதையடுத்து அவர் மேற்கொண்டு விசாரணைக்கு ஆஜராகத் தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்திய அணிக்காக இதுவரை 4 ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள இளம் வீரர் குர்னூர் பிரார் மீது ஐசிசி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.