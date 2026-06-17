மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை: நெதர்லாந்துக்கு 210 ரன்கள் இமாலய இலக்கு நிர்ணயித்தது இந்திய அணி!
நெதர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகள் ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர்.
Published : June 17, 2026 at 8:47 PM IST
ஹைதராபாத்: நெதர்லாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 210 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற குரூப்-1 அணிகளுக்கான லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. லீட்ஸ் நகரில் உள்ள ஹெடிங்லீ மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நெதர்லாந்து அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
That duo at the top of the order again! 😌🤝— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
A fantastic 1️⃣1️⃣5️⃣-run opening partnership between Smriti Mandhana and Shafali Verma 🔝
Updates ▶️ https://t.co/FMkrKB1zcS#TeamIndia | #T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvNED | @mandhana_smriti | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/F5Vs5r4drG
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஷஃபாலி வர்மா மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்து அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தனர். இதில் ஷஃபாலி வர்மா அரைசதம் கடக்க, இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும், 115 ரன்களை கடந்தது. அதன்பின் 55 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு ஷஃபாலி வர்மா ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸும் அதிரடியாக விளையாடினார்.
இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த ஸ்மிருதி மந்தனா 74 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 19 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஜெமிமா ரோட்ரிஸிக்கம், 3 ரன்களுடன் யஷ்திகா பாட்டியாவும், 12 ரன்களுடன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக விளையாடி 20 ரன்களைச் சேர்த்ததுடன், அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கையும் கொடுத்தார்.
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) June 17, 2026
A power-packed batting display gives the #WomenInBlue our highest team total in ICC Women's T20 World Cups 🔥👏
Scorecard ▶️ https://t.co/FMkrKB1zcS#TeamIndia | #T20WorldCup | #INDvNED pic.twitter.com/5IjJUxqP3B
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இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 209 ரன்களை குவித்தது. நெதர்லாந்து தரப்பில் கரோலின் டி லாங் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனையடுத்து 210 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி நெதர்லாந்து மகளிர் அணி விளையாடவுள்ளது.