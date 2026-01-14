ETV Bharat / sports

இந்திய ஓபன் 2026: வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்திய வீரர்கள்

இந்தியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஹச்.எஸ்.பிரனாய் உள்ளிட்டோர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

இந்திய ஓபன் 2026
இந்திய ஓபன் 2026 (BAI/IANS)
டெல்லி: இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் சக வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரானது நேற்றைய தினம் டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் தொடங்கியது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் லக்ஷயா சென் மற்றும் ஆயுஷ் ஷெட்டி இருவரும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட லக்ஷயா சென் முதல் செட்டை 21- 12 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய லக்ஷயா சென் 21-15 என்ற கணக்கில் அதனையும் கைப்பற்றி ஆயுஷ் ஷெட்டிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் லக்ஷயா சென் 21-12, 21-15 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் ஆயுஷ் ஷெட்டி முதல் சுற்று ஆட்டத்துடன் இந்த தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார். அதேசமயம் மற்றொரு இந்திய வீரரான கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்தும் இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரண்டாவது செட்டிற்கு முன்னேறியுள்ளார்.

ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் எம்.ஆர்.அர்ஜுன் - ஹரிஹரன் அம்சகருணன் இணையானது மலேசிய ஜோடியான தியோ ஈ யி- ஓங் யேவ் சின் இணையை எதிர்த்து விளையாடினார். இதில் இந்திய ஜோடி 21-15, 2-18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மலேசிய ஜோடியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகள் ட்ரீசா ஜாலி - காயத்ரி கோபிசந்த் இணை, தாய்லாந்தின் ஓர்னிச்சா ஜோங்சாதபோர்ன்பார்ன்-சுகிட்டா சுவாச்சி இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் இந்திய வீராங்கனைகள் 21-15, 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தாய்லாந்து வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி அடுத்து சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

அதேசமயம் மற்றொரு மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனைகள் பிரியா கொஞ்சங்பாம்-ஸ்ருதி மிஸ்ரா ஜோடி, ஹாங்காங்கின் ட்சாங் ஹியூ யான்-லூய் லோக் லோக் இணையை எதிர்த்து விளையாடினார். இந்த போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் 11-21 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை இழந்தனர்.

அதன்பின் இரண்டாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த இந்திய இணை 22-20 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றது. இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாம் செட் ஆட்டத்திலும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடிய நிலையிலும் இந்திய வீராங்கனைகள் 22-24 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தனர்.

இதன் மூலம் ஹாங்காங் வீராங்கனைகள் 21-11, 20-22, 24-22 என்ற கணக்கில் இந்திய வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினர். இன்று நடைபெறும் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றயர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஹச்.எஸ்.பிரனாய் உள்ளிட்டோர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

