இந்தியா ஓபன் 2026: இரட்டையர் பிரிவிலும் இந்தியாவுக்கு ஏமாற்றம்

இன்று நடைபெறும் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், தைவானின் லின் ஷுன் யி-யை எதிர்கொள்ளவுள்ளார்.

இந்தியா ஓபன் 2026
இந்தியா ஓபன் 2026 (BAI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 10:59 AM IST

புதுடெல்லி: இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியா ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் அடுத்தடுத்து தோல்வியைத் தழுவி தொடரிலிருந்து வெளியேறின.

இந்தியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லியிலுள்ள இந்திரா காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கி ரெட்டி மற்றும் சிராக் ஷெட்டி இணை, ஜப்பானின் கியோஹே யமஷிதா மற்றும் ஹிரோகி மிடோரிகாவா இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், மாறி மாறி புள்ளிகளையும் வென்றனர். இறுதியாக இந்திய இணை கடுமையான போராட்டத்திற்கு பிறகு 27-25 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

ஆனால் இந்த முறை இந்திய இணை 21-23 என்ற கணக்கில் செட்டை இழந்தனர். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாம் செட் ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜப்பானிய இணை 21-19 என்ற கணக்கில் இந்திய இணையை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் ஜப்பானிய ஜோடி 25-27, 23-21, 21-19 என்ற கணக்கில் இந்தியாவின் சாத்விக்சாய்ராஜ்-சிராக் ஷெட்டியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் எம்.ஆர்.அர்ஜுன் மற்றும் ஹரிஹரன் அம்சகருணன், சீனாவின் வாங் சாங் மற்றும் லியாங் வெய்கென் இணையை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சீன வீரர்கள் 21-15 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றினர்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டவது செட்டிலும் சீன வீரர்கள் ஆதிக்கத்தை தொடர, அந்த செட்டையும் 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினர். இதன் மூலம் சீன வீரர்கள் 21-15, 21-15 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இந்தியாவின் எம்.ஆர்.அர்ஜுன் மற்றும் ஹரிஹரன் அம்சகருணன் இணையை வீழ்த்தி காலிறுதிச்சுற்ற்கு முன்னேறினர்.

நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ட்ரீசா ஜாலி மற்றும் காயத்ரி கோபிசந்த் இணை, சீனாவின் லியி ஜிங்-லுஷு மின் இணையை எதிர்கொண்டனர். இதில் முதல் செட் ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட இந்திய வீராங்கனைகள் 22-20 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்றனர். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் சீன வீராங்கனைகள் 24-22 என்ற கணக்கில் போராடி இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்றினர்.

இதனால் போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. மூன்றாவது செட்டிலும் விடா முயற்சியுடன் விளையாடிய இந்திய வீராங்கனைகள் இறுதி வரை போராடிய நிலையிலும் 21-23 என்ற கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவினர். இதன் காரணமாக போட்டி முடிவில் சீன வீராங்கனைகள் 20-22, 24-22, 23-21 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் இந்திய வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

இதன் காரணமாக நடப்பு இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஏற்கெனவே ஒற்றையர் பிரிவு போட்டிகளில் நட்சத்திர வீரர்கள் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், ஹச்.எஸ்.பிரனாய், பி.வி சிந்து உள்ளிட்டோர் சோபிக்க தவறிய நிலையில், தற்சமயம் இரட்டையர் பிரிவிலும் இந்திய வீரர்கள் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

